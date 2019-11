Murió una persona por la caída de un rayo en pleno partido de fútbol

Una persona perdió la vida en la localidad bonaerense de Pirovano a raíz de la caída de un rayo durante un partido de fútbol; además, hay varios heridos de consideración.A cancha llena se jugaba la final del fútbol rural entre Deportivo Pirovano y Agrario de Urdampilleta, cuando una severa tormenta eléctrica produjo la descarga de un rayo en el sector de la parcialidad de Urdampilleta.Fuentes policiales confirmaron la identidad de la persona fallecida: Luis del Valle López. Era miembro del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Urdampilleta desde hace cuatro años. Esas mismas fuentes precisaron que hay otros siete heridos, "todos estables", aunque testigos de lo ocurrido sostuvieron que los heridos por quemaduras son once, dos de ellos en estado de gravedad."Habían jugado su partido los equipos de Vallimanca y La 14, de la segunda división: hubo festejos porque era el final del campeonato. Después fue el certamen entre Pirovano y Agrario: a los cinco minutos de empezado el partido, pasadas las 17, cayó el rayo", explicó la testigo. López estaba debajo de un árbol y parado sobre un rollo de alambre para mejorar la visión que tenía del campo de juego. Según testigos, el rayo cayó en unas plantas cercanas a ese rollo de alambre."El rayo dejó un enorme agujero negro. Un cráter. La víctima fatal murió en el acto", dijo el arquero del equipo de Pirovano, un pueblo de 1.500 personas en el que hay sólo dos ambulancias. Según pudo averiguar Clarín, rápidamente llegaron refuerzos sanitarios de localidades cercanas como Urdampilleta, Daireaux y Bolívar. Además de los heridos por quemaduras, varias personas consultaron por la sensación de sordera o dolor en los oídos producida por el estruendo."Fue como una bomba. Si era del lado en el que estaba la hinchada de Pirovano habría sido una tragedia aún mayor: había mucha gente agarrada del alambrado que rodea la cancha", explicó Manuelita Fornelli, que vive en Pirovano y había ido a mirar el partido. Su papá, Agustín, había llevado a cuatro de sus cinco hijos. Según contó, "se escuchó un ruido descomunal, una explosión enorme".Un periodista local relató el momento que se vivió durante la tarde de este domingo: "Desde hacía unos veinte minutos se veía una gran actividad eléctrica en el cielo, pero no llovía en ese momento. En el lugar habría unas mil personas, mucho para un pueblo que tiene poco más de 1.500 habitantes", contó Santiago Elizondo al canal de noticias TN.Consultado por la rapidez de la ayuda médica, el periodista contó que el hospital está ubicado a seis cuadras de la cancha y que la ambulancia tardó dos minutos en llegar: "Se actuó muy rápido". Las sirenas de las ambulancias y de los bomberos -hace sólo dos años que hay bomberos en Pirovano- conmovieron al pueblo: quienes no estaban en la cancha municipal se enteraron enseguida de lo que estaba pasando.