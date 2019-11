Denunciaron por violencia de género y maltrato laboral a empleado de hospital

Jorge Souza, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) seccional Colón, dio a conocer públicamente la denuncia radicada el 1° de noviembre último en Comisaría de la Mujer por una empleada del Hospital San Benjamín contra Juan Godoy -quien es su jefe- por violencia de género y maltrato laboral. El presunto agresor es además delegado zonal de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).



"Una compañera del hospital denunció que Juan Godoy la violentó a solas, agrediéndola verbalmente y dándole empujones. Decidió hacer una denuncia en la Comisaría de la Mujer, de ahí la pasaron a Fiscalía, luego a Fiscalía Familiar y finalizó en el juzgado Laboral. Seguimos esperando que el juez tome una determinación".



Demostrando lo insólito de la situación que esta trabajadora debe atravesar, comenta que "a pocos días de hacer la denuncia desde Comisaría de la Mujer la llaman para que haga una consulta con la psicóloga del Hogar Yanina, y para retirarse un rato de su lugar de trabajo debe pedirle permiso al violento, porque lamentablemente es su jefe".



Souza da a conocer que "el jueves, nuevamente actuó contra las compañeras que habían hecho denuncias internas en el hospital, de lo cual la directora estaba enterada. El martes a las 17, Oscar Montes (secretario general de ATE) tendrá una reunión con la ministra de Salud, Sonia Velázquez, para ponerla en conocimiento de lo que sucede en el hospital de Colón. Personalmente le entregará una nota elaborada por nosotros, además de la fotocopia de las tres denuncias internas y la denuncia que se hizo en Comisaría de la Mujer. Esperamos que tomen alguna medida respecto a esto".



A su vez, el dirigente de ATE aclara: "No es como andan diciendo que es una pelea entre ATE y UPCN, que está todo armado, ya que quien denuncia es afiliada a UPCN. La señora directora la llamó a la dirección y le recriminó que era una ignorante por hacer la denuncia y que esto podía costarle el trabajo. Eso nos duele, porque ella era una de las que estaba en las marchas de Ni Una Menos y hoy se está poniendo de lado del agresor. Quienes hicieron anteriormente la denuncia ante la directora, también eran de UPCN. Obviamente después terminan afiliándose a ATE, porque se sienten solas y desamparadas".



"Estamos trabajando con el equipo jurídico, tratando las amenazas que realizó a las compañeras que a lo largo de más de un año lo habían denunciado, diciéndoles que no hagan absolutamente nada porque si no se iban a quedar sin trabajo. Así que desde ATE vamos a realizar la denuncia nosotros", sostiene.



"Por alguna razón, desde el hospital no han tomado ninguna medida con este hombre, como alejarlo de su función o al menos de la compañera agredida hasta que esto se resuelva. En Fiscalía nos habían dicho que saque un parte médico, pero para ella no es la solución y para nosotros tampoco. Levantamos las banderas de Ni una Menos, incentivamos a las mujeres a que denuncien, pero la Justicia sigue lenta y pone en una situación de miedo a quien sufre violencia", dice para concluir.



De acuerdo a lo indicado por Jorge Souza, el expediente se encuentra en manos del Juez Laboral Sebastián Gianello. (El Entre Ríos)