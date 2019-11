Practicaron un aborto a niña con retraso madurativo violada por su padrastro

"Le dolía el ombliguito"

Practicaron un aborto no punible a una niña con retraso madurativo que había sido violada por su padrastro. La interrupción del embarazo se llevó a cabo en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.El pasado lunes por la tarde, llegó a la guardia del Hospital Municipal General Juan Madariaga una niña de 13 años junto a su tía. La mujer había notado algo extraño en su panza y, por eso, había decidido llevarla al médico. Una vez en el lugar, los médicos constaron que la niña tenía un embarazo en estado avanzado.La pequeña tiene retraso madurativo y había sido violada por su padrastro. Según comentó su propia tía, el hombre abusaba de ella desde los 11 años.Alejandra, tía de la menor, contó aque, junto a la abuela de la niña, se percataron del hecho durante una visita el sábado 16 de noviembre. "Nos dimos cuenta que tenía un poquito de panza, que no era lo normal para una nena que aparenta tener 6 años. Tiene 13 pero al tener un retraso madurativo aparenta menos. Le empecé a hablar y ella dijo que era 'el ombliguito' que le dolía. No dijo más nada".Finalmente se pudo constatar que este viernes por la noche, se le hizo efectiva la interrupción del embarazo en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata con la colaboración del cuerpo médico forense del municipio.En tanto, las autoridades policiales confirmaron que se extraerá una muestra del feto para constatar con el ADN del abusador y así reafirmar su culpabilidad en el delito.Desde la Municipalidad de Madariaga se informó que el proceso comenzó a ser investigado por la Unidad Fiscal 6, a cargo de Verónica Zamboni quién solicitó la captura del atacante. La causa avanzará en la Unidad Fiscal 8 de Walter Mercuri, especializada en tratamiento de delitos de índole sexual.El acusado ya fue trasladado a Villa Gesell a una unidad carcelaria. La niña declaró ante el fiscal Mercuri y de acuerdo a sus posibilidades, contó detalles sobre las vejaciones a las que fue sometida a lo largo de los últimos años.