Suspenderán las clases en una escuela por la falta de respuestas a reclamos

Plazos y acciones

El secretario de Educación de AGMER Concordia, Luis Niz, confirmó que la comunidad educativa de la escuela N° 74 "J. J. Valle" resolvió suspender las clases "hasta el próximo miércoles, 27 de noviembre".La medida fue tomada en una nueva asamblea realizada por directivos, maestros y padres, este viernes por la tarde."Nuevamente brillaron por su ausencia las autoridades educativas del departamento Concordia, es decir, la directora departamental Griselda Di Lello y el titular de la Zonal de Arquitectura, Castagnini", explicó Niz.Recordó que solicitan, "de forma urgente, una respuesta inmediata para la refacción total del edificio". Subrayó que la suspensión de clases se toma, teniendo en cuenta "que no hay agua, ese problema vital -sobre todo a esta altura del año- no se solucionó".Además -y atendiendo otro de los ejes de la protesta- el referente de AGMER mencionó que tampoco se hicieron presentes funcionarios policiales "de comisaría Séptima o de la Departamental de Policía Concordia".La suspensión de las actividades contempla del lunes al miércoles, inclusive, de la semana que viene. Durante esa jornada se realizará, a las 10, una nueva asamblea "para evaluar las respuestas y veremos cómo seguimos".Por último, Niz explicó que entre las acciones decididas en asamblea, el martes por la mañana, "una delegación de padres se hará presente en la Zonal de Arquitectura". No se descarta, incluso, que se movilicen hasta la Dirección Departamental de Escuelas.