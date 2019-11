El maltrato psicológico encabeza ranking de denuncias por violencia de género

Las principales víctimas son mujeres jóvenes de entre 22 y 39 años, de las cuales el 64% apuntó a sus exparejas.Así lo revela un informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, basado en datos correspondientes al primer semestre de este año. Se trata del primer informe sobre mujeres afectadas por hechos de violencia doméstica por parte de sus parejas, que indica que, en esos seis meses, el área encabezada por la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, evaluó el riesgo de 3.604 mujeres afectadas, de las cuales seis de cada diez tenían entre 22 y 39 años.Del total de mujeres que denunciaron hechos de violencia doméstica, el 64% apuntó a sus ex parejas, mientras que un 19% denunció a su conviviente; un 14% a su cónyuge y un 3% a su novio.Una de las particularidades que arrojó el procesamiento de la información recabada en los primeros seis meses de trabajo del año es que en la franja de edad que va de los 14 a los 21 años los agresores fueron en la mayor parte de los casos sus ex parejas.En tanto, del estudio de los tipos de violencia que atraviesan los hechos denunciados, se desprende que, en un 99% de los casos, es decir prácticamente en la totalidad, se trataba de violencia psicológica, mientras que en el 82% se daba violencia simbólica y en el 63%, violencia física.La violencia económica patrimonial se ubica en el cuarto lugar de tipos de violencia en el marco de relaciones de pareja en curso o pasadas, mientras que la ambiental está presente en el 37% de las denuncias; la social, en el 21%; y la violencia sexual, en el 12% de los casos.Además, el informe difundido oficialmente hoy a través del Centro de Información Judicial, remarca que siete de cada diez mujeres afectadas no cohabitaban con el agresor y que el 78% de ellas tenían hijos convivientes con el denunciado agresor.El trabajo, dado a conocer en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se cumple este lunes, indica que el universo de este tipo de denuncias "representa casi la mitad de los casos atendidos por los equipos interdisciplinarios de la Oficina".A su vez, el 41% de las afectadas relacionó los episodios de violencia a sentimientos de celos por parte de sus parejas o ex parejas. También, el informe señala que fueron 1.163 las mujeres que, en el primer semestre de este año, denunciaron haber sido amenazadas de muerte por sus parejas o ex parejas, 900 de ellas con hijos convivientes."Entre las parejas convivientes y los novios, el riesgo altísimo y alto fue mayoritario (58%). Según lo relatado por las víctimas, el 57% de los agresores tenían antecedentes de violencia contra otras parejas", subraya el informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema.Además, precisa que "el 45% de las afectadas que relató violencia física fue atendida por profesionales del servicio médico de la OVD" y que, de esos casos -que totalizaron 1.033- "casi la totalidad, presentaba lesiones, principalmente en el rosto (40%), y tenía antecedentes de lesiones anteriores en más de la mitad de los casos.A esas características se suma además el hecho de que, en el 67% de los casos denunciados, la frecuencia de la violencia era diaria o semanal.(Fuente www.perfil.com ).