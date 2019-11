La versión web de WhatsApp cambió su idioma y está en inglés

La versión web de WhatsApp sorprendió a muchos cuando este viernes cambió repentinamente su configuración de idioma y pasó a estar en inglés.



Muchos creyeron que la falla se debía a su propio sistema en la computadora pero definitivamente el cambio se produjo en la aplicación y aunque resulte incómodo usarlo en otro idioma no hay forma de volver al español.



Las redes como Twitter se llenaron de consultas y reclamos pero desde la empresa no se ha informado si se trata de una falla o es un cambio definitivo para el uso web, como así tampoco si se piensa extender la modificación a la app del celular.



Así, por ejemplo, cuando un usuario está "escribiendo", ahora aparece "typing" o cuando alguien está "en línea", en realidad se muestra como "online". "New group", "Profile", "Archived", "Starred", "Settings", "Log out", es la forma cómo aparecen las opciones de la red social, provocando algo de desconcierto en el usuario, sea del país que sea.