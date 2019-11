Joven fue "escrachado" por abuso sexual, se suicidó y ella borró las acusaciones

Amenazas e insultos

Familiares y vecinos de Thomas Pérez Ruiz (18) no salen de su dolor y asombro, debido a que tiempo atrás el joven fue denunciado en las redes por una chica por abuso sexual. "Toto" no aguantó esta situación y se suicidó. Su familia sostuvo que el hecho nunca ocurrió y denunció a la adolescente por acoso e instigación al suicidio.Thomas era peluquero y hace poco había abierto su barbería. Además, dedicaba parte de su tiempo a cortarle el pelo a los chicos internados en el Cottolengo Don Orione, en el partido bonaerense de Almirante Brown.Sin embargo, su vida cambió el sábado de 16 de octubre cuando comenzaron a llegarle cientos de amenazas, insultos y mensajes violentos a través de sus redes sociales. Su ex novia, Florencia S., lo acusó a través de su cuenta de la red social Instagram, de haber abusado de ella dentro de un auto a la salida de un boliche.El posteo fue replicado por cientos de personas.Y como consecuencia, Toto comenzó a ser intimidado y hostigado: recibió amenazas contra él y su familia, y le aseguraron que le iban a "quemar" la peluquería.Cabe destacar que Florencia nunca realizó la denuncia penal por abuso sexual y solo se limitó a escracharlo en las redes.Colapsado y sin aparente salida, Thomas tomó una decisión tan difícil como inesperada para su familia. Su hermano de 22 años entró a su habitación y lo encontró ahorcado con un cinturón. La familia de Thomas reclama justicia y realizó una denuncia por "acoso, calumnias, injurias e instigación al suicidio" contra Florencia S.La familia de Thomas aseguró que su ex novia no realizó la denuncia por el supuesto "abuso sexual" en la comisaría o en la Fiscalía. En cambio, prefirió hacerlo a través de las redes sociales, lo que, para los padres de Toto, fue el desencadenante del suicidio del joven de 18 años.Luego del terrible hecho, Florencia realizó una transmisión en vivo desde su Instagram donde se enteró lo ocurrido. Varios le advirtieron que Toto se había quitado la vida. Ante estos comentarios, la joven solo atinó a decir: "¿Para qué me lo dicen? ¿Y a mí qué me importa?".En tanto, el miércoles pasado, los familiares y amigos de Toto realizaron una marcha frente a la comisaría. En ese momento, los padres de Thomas, Marcelo Pérez y Érica Ruiz, formalizaron la denuncia contra Florencia. "Estamos destrozados, pero firmes. De Pie para que haya justicia", aseguró Jésica Pérez, tía de Thomas.El caso fue caratulado como "suicidio" y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Al ser denunciada formalmente por acoso e instigación al suicidio, a Florencia S. podría enfrentarse a una condena de 1 a 4 años, pero sí mediare una coacción moral se lo considera un homicidio con una pena máxima de 25 años.