Video: Preocupa el aumento de casos de infecciones de transmisión sexual en jóvenes

"Las infecciones de transmisión sexual se transmiten por la falta de cuidado por vía sexual y puede ser vaginal, anal y oral", sentenció ala Dra. Romina Spoturno, especialista en Ginecología infanto-juvenil."En la población actual se ve la deserción escolar, lo que influye a la hora de tomar decisiones sobre el auto-cuidado y esto que es parte de la salud integral", señaló Spoturno, al tiempo que comentó que sólo las adolescentes "llegan a la prevención orientada hacia el embarazo", y en ese sentido apuntó a "dinámicos contextos económicos socioculturales y políticos de cada momento"."Preocupa la deserción escolar que está presente en edades cada vez más bajas, y falta de cobertura de necesidades básicas", recalcó ala ginecóloga, con 12 años de experiencia en el campo."Atendí a cinco chicas de entre 11 y 14 años en deserción escolar atravesadas por situaciones de abuso", reveló, al tiempo que registró "la negligencia y el abandono propio del entorno, también porque quizás los padres dejaron la escuela, porque no tienen los pasajes o algo tan simple como alguien que los despierte a la mañana"."Hay contextos que no acompañan, y esto hace el inicio de las relaciones sexuales a edades más tempranas en la búsqueda de afecto, de apoyarse en un otro", evaluó la profesional."En La Paz, de diez pacientes que ingresaban a la guardia, siete presentaban VDRL positiva (sífilis) y eso preocupa porque se diagnostica y trata a las mujeres, mientras que a sus parejas, a veces también, pero a veces son errantes y si no se los encuentra, el virus se sigue propagando", destacó.Sportuno también advirtió sobre "un incremento en casos de HIV en personas jóvenes de 15 a 24 años". "La adolescencia es una etapa en la que se está expuesto a infecciones de transmisión sexual por el mayor número de parejas, y al iniciar cada vez más temprano, hay un mayor cambio de parejas", explicó.La profesional, habló además de "una epidemia de HPV, a pesar que con la vacunación en varón y la mujer se pretende una disminución del cáncer de cuello uterino".