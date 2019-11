Vandalizaron una obra que homenajea a Madres de Plaza de Mayo en Concordia

El docente Tomás Ferrer, autor de la obra que se encuentra en la plaza Urquiza, contó: "Me enteré por una foto que me enviaron. La escultura que fue violentada representa a la ronda de las Madres de Plaza de Mayo de todos los jueves" y agregó: "La parte superior de la escultura está compuesta por varillas de metal muy dura y la verdad que el que lo hizo tiene que tener mucha bronca para realizarlo".



Repudio

Este hecho de vandalismo generó un amplio repudio y distintos sectores se manifestaron.

La seccional de AGMER Concordia expresó "nuestro enérgico repudio al atentado en nuestra ciudad sufrido en la obra de arte representativa de la heroica lucha de Las Madres de Plaza de Mayo, cuyo pañuelo blanco es icono mundial de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia por las víctimas del genocidio que padeció nuestro país en la última dictadura cívico-militar-eclesial; cuya primera víctima fuera Francisco Arancibia, secretario general de CTERA".



Ante los daños sufridos, desde la entidad gremial remarcaron que "todos los trabajadores de la educación exigimos al estado municipal la inmediata reparación y publico desagravio de este símbolo de lucha".



Asimismo, desde la comuna señalaron: "Todos los partidos políticos y todas las instituciones debemos repudiar este vandalismo, fortalecer la educación y concientización por el cuidado de los bienes públicos que son de todos". Subrayando que la obra simboliza "uno de los bienes más preciados que los argentinos tenemos que es la Institucionalidad de la Democracia.



Además, desde el Departamento Ejecutivo Municipal "se brindó el apoyo necesario a la Comisión por la Memoria", reiterando "el público repudio a estos hechos que no deben repetirse nunca más".