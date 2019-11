Poder Judicial correntino se interioriza sobre el Sistema Penal Acusatorio

Integrantes del Poder Judicial de Corrientes se acercaron hasta Tribunales de nuestra provincia para interiorizarse sobre cómo y de qué manera funciona en Entre Ríos el Sistema Penal Acusatorio.El Dr. Marciano Martínez, explicó aque "estuvimos reunidos con un ministro de la Corte de Corrientes, funcionarios, fiscales, jueces de instrucción. Ellos tienen el mismo Código Procesal Penal que nosotros. Ahora lo van a cambiar por un Sistema Penal Acusatorio. Tienen entendido que en Entre Ríos rige el Sistema Acusatorio"."Nosotros lo tenemos pero el verdadero Código no existe el Acusatorio. Hay una preponderancia del Ministerio Público Fiscal que tiene a su cargo todo. Ha desplazado a los jueces y además existe el Juicio Abreviado que la mayoría de los procesos terminan ahí y no hay debate, Juicio Oral y Público, se hace muy poco. Para mí el Juicio Abreviado no es juicio.", dijo.Asimismo, manifestó que "antes en el Sistema Penal todo iba a juicio, podía haber sobreseimiento antes y lo hacía el juez de instrucción o la Cámara. Ahora el sobreseimiento prácticamente es inexistente. Ahora más del 90% de los presos que están en la cárcel llegan por juicio abreviado: si reconoce lo que hizo va a ir a prisión pero menos tiempo"."Al ser mayoritario, la gente acepta a veces al Juicio Abreviado por miedo de ir muchos años preso, por miedo a que haya represalia. Si no se acepta se va a Juicio Oral y Público, que dura tres o cuatro días, pero a los jueces no les gusta trabajar tantos días, y el Juicio Abreviado termina antes", dijo.Aseguró que "desde que está este proceso yo no estudio más. El Juicio Adversarial que se quiere implementar es parte de una base de igualdad de armas, los dos defensores están en igualdad de condiciones que el fiscal y eso es mentira, porque el fiscal tiene todo el apoyo del Estado. Nosotros no podemos hacer pericias si no tenemos la Policía, ni los peritos ni nada, eso es mentira".