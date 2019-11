El estrés y los trastornos asociados a la glándula tiroides

Los trastornos asociados a la glándula tiroides son algo bastante común entre la población, sin embargo, lo que ya no es tan conocido es la posibilidad de que factores tan comunes como el estrés produzcan una alteración en este tipo de hormonas.El estrés crónico altera el funcionamiento del cuerpo, en especial en cuanto a su inmunidad. No sólo puede dar alergias o resfríos. También puede generar anticuerpos que afecten un órgano en particular, entre ellos la tiroides.Se estima que el 10% de la población mundial padece algún trastorno de la tiroides. Y más de 2 millones de personas sufren de hipotiroidismo en Argentina. Además la mitad de quienes presentan nódulos en la glándula no lo saben.En declaraciones a, el Dr. Pedro Godoy Bolzán, del Servicio de Endocrinología del hospital San Martín, explicó que "el estrés es una respuesta adaptativa normal del cuerpo frente a una situación aguda en general. Por los tiempos que corren y el estilo de vida actual, se ha vuelto un estrés crónico, tal vez no tan importante como si corriere peligro la vida, pero se está todo el tiempo sometido a situaciones que generan ansiedad, angustia y muchas veces esto impacta en el bienestar del cuerpo y se generan distintas enfermedades".Desde lo glandular, "este estrés puede impactar de forma aguda sobre el funcionamiento o sobre la inmunidad del cuerpo que es lo que puede atacar a distintas glándulas, entre ellas la tiroides, y puede desencadenar una respuesta inmunológica aguda que destruya la glándula y eso genere un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, provocando un cambio abrupto en el estado normal, lo cual trae consecuencias a veces graves, que pueden ser arritmias, pérdida de peso, insomnio, taquicardias".Además el Dr. Godoy Bolzán habló sobre la relación con la alimentación y a quiénes afecta más:

El Servicio de Endocrinología del hospital San Martín es el único de la provincia y atiende unos 1200 pacientes por mes.