Media sanción para la ley de Alquileres: cómo serán los contratos

El proyecto de ley de alquileres que obtuvo este martes media sanción de la Cámara de Diputados. Algunos de los cambios principales tienen que ver con las cláusulas de ajuste de precios y de duración de la locación.En primer lugar, uno de los cambios fundamentales que establecerá la iniciativa -si llegara a tener sanción completa en el Senado- es el plazo mínimo que tendrán losOtro aspecto a tener en cuenta es queEse indicador mezclará en partes iguales la evolución de la inflación y la de los salarios y será elaborado por el Banco Central. Los ajustes semestrales -lo que más se acostumbra actualmente en el mercado de alquileres- pasarán a ser ilegales: solo se permitirán actualizaciones anuales. En términos simples, si durante ese año la inflación fue de 30% y los salarios se actualizaron a ritmo de 25%, el reajuste de alquiler deberá ser 27,5%.Los contratos además. El depósito, una suma que los propietarios suelen pedir para tenerlo como "reaseguro" ante cuentas sin pagar o daños en el inmueble luego de finalizado el contrato, tampoco podrá superar el monto de una cuota mensual.En este sentido, el convenio a firmar deberá incorporar en esa cláusula una suerte de "actualización" del depósito. Si el inquilino pagó un monto equivalente al primer mes de alquiler, el propietario tendrá que devolver -si no necesitara utilizarlo- una suma igual al último mes de alquiler.Respecto al, el proyecto que obtuvo media sanción prevé un "menú" de opciones. Ese "menú" incluirá -además de un inmueble a nombre de familiar directo como suele suceder- certificados de ingresos como recibos de sueldo, seguros de caución, aval bancario y garantía de fianza. Entre esas cinco opciones, el inquilino deberá presentar al menos dos variantes, de las cuales el propietario elegirá una."En caso de negativa o silencio del locador ante un reclamo del locatario debidamente notificado, para que efectúe alguna reparación urgente, el locatario podrá realizarla por sí, con cargo al locador", reza el proyecto aprobado este miércoles en Diputados."Si las reparaciones no fueran urgentes, el locatario deberá intimar al locador para que realice las mismas dentro de un plazo que no podrá ser inferior a diez días corridos, contados a partir de la recepción de la intimación, cumplido el cual podrá proceder en la forma indicada en el párrafo precedente", completó.