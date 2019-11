Preocupa la posibilidad de aparición de dengue hemorrágico en Misiones

El titular de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de la provincia de Misiones, Jorge Gutiérrez, advirtió hoy que el próximo verano, la población de esa provincia estará más expuesta al dengue hemorrágico, una complicación en ocasiones mortal de la enfermedad que se caracteriza por la fiebre alta y las hemorragias.



El dengue hemorrágico aparecería cuando la persona ya tuvo dengue y se ve afectada nuevamente, y sus síntomas suelen incluir fiebre, cefalea intensa, dolores musculares y articulares, náuseas y vómitos, acompañados de erupción cutánea.



Gutiérrez explicó que esto podría ocurrir porque ya "se está observando circulación de al menos dos serotipos distintos del virus, el DEN 1, que es el prevalente, y el DEN 4, que comenzó a ingresar a través de Paraguay".



El directivo habló con el portal MisionesCuatro, y comentó que tanto en el país como en Uruguay, circulaba únicamente la cepa DEN 1, pero que "con el calentamiento global y la ampliación del campo del (mosquito vector) Aedes aegypti, llegamos a convivir el resto de los tiempos con el mosquito".



Y agregó: "Sólo hemos tenido pacientes con el serotipo DEN 1. Sabíamos que no íbamos a tener las formas hemorrágicas, porque es raro que aparezca cuando hay afectación de un solo serotipo. Pero este año cambia totalmente el panorama".



El médico contó además que este año aparecieron en Paraguay, una gran cantidad de personas infectadas con dengue del serotipo 4 (DEN 4), y al poco tiempo dicha situación se replicó en Misiones.



Según Gutiérrez, de los 300 casos registrados en esa provincia, el 10% fueron del serotipo DEN 4 y expresó: "Hasta ahora no hemos tenido casos de dengue hemorrágico, pero estamos en un riesgo cierto".



El titular de Vigilancia Epidemiológica explicó que ante una reinfección con una cepa distinta de dengue, "los pacientes tienen un 15% de posibilidades de desarrollar las formas graves de la enfermedad. Y de los que desarrollan las formas graves, la tasa de mortalidad puede ascender hasta un 15%, en caso de que no se trate a los pacientes con celeridad".