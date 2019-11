Cinco muertos al incendiarse un ingenio: Desgarradores testimonios e imágenes

Sociedad Al menos cinco muertos tras explosión e incendio en ingenio de Jujuy

Un feroz incendio desatado en el sector de destilería del ingenio La Esperanza, en la localidad jujeña de San Pedro, dejó el dramático saldo de al menos cinco muertos y decenas de heridos. El fuego estalló cerca de las 16.30 del miércoles.La imagen que presentaba la planta fabril era desoladora, un gran sector de la misma estaba envuelto en gigantescas llamas, el material de fácil combustión, sumado al calor reinante que superó los 40ºC y el viento norte, propagaron con más facilidad el fuego y en cuestión de minutos cubrió todo el sector., todos buscaban a sus familiares que habían ingresado a trabajar en el turno de las 13.cuando ocurrió el siniestro y los más afectados fueron los que prestaban servicio en Destilería, donde según se informó, se originó el foco ígneo, publica

Con el transcurrir de los minutos comenzaron a llegar efectivos de la Unidad Regional 2, del Cuerpo de Bomberos y de todas las dependencias para realizar el operativo de prevención y comenzar a evacuar a las familias que residen en los alrededores de la fábrica. También llegó la ayuda solidaria de organismos públicos y privados, provenientes de distintos puntos de la provincia y más tarde desde provincias vecinas, pero nada pudo detener el fuego.

Desgarradores testimonios

De acuerdo a lo expresado por los trabajadores, el fuego se originó minutos después de las 16, en el sector de Destilería,. Fue desgarrador el testimonio de los obreros, cuando indicaron que"En veinte años de trabajo nunca me imaginé vivir esta situación tan terrible,, porque la segunda provocó el derrame de líquido por todos lados. Sabía que no había tiempo que perder, había que reaccionar, salvar a los compañeros, corrí a dar el alerta, pedí a los camiones que estaban en la estiba que salieran lo más rápido posible para despejar y dejar el paso libre para que todos los que pudieran escaparan del fuego", dijo el trabajador con la voz temblorosa y las manos apretadas, como pidiendo en silencio que nada de lo vivido fuese verdad.", dijo el trabajador azucarero.En su relato, el operario expresó que, que maneja todo lo que es cocimiento de vapor para el azúcar y cocina la masa: "hubo una explosión de un tipo tambor que se había descogotado y salió expulsado con fuerza y hoy esta tragedia, todavía no puedo creer todo lo que vivimos, lamento mucho haber perdido a mis compañeros", dijo con gran dolor.El diariopublica que las familias indicaron que una de las más terribles tragedias enluta a Jujuy, tras el incendio que se registró en Ingenio La Esperanza, empresa que supo de glorias pasadas y de luchas sostenidas en las últimas décadas, por no ver truncado el sueño de los pioneros que la forjaron. Y sin lugar a dudas fue la empresa pionera en la industria azucarera del norte argentino que vivió todo tipo de avatares, pasando por administraciones que no lograron encontrar un rumbo certero para el progreso y la inversión que precisaba. Apuntaron que la falta de mantenimiento de las instalaciones, provocó la tragedia que se cobró la vida de cinco trabajadores y hoy pone de manifiesto la situación crítica por la que atraviesan las familias que ven a diario, en vilo constante, un futuro incierto.El agente fiscal Ernesto Resúa confirmó que el incendio se inició en la destilería de alcohol y que hasta el momento había cinco personas fallecidas, las que fueron trasladadas a la morgue del Centro Judicial San Pedro. Se refirió además que cuando los bomberos informen que no hay peligro, personal de Criminalística realizará las pericias correspondientes. Apuntó que mañana (por hoy) se tendrá toda la información y solicitó a quienes están buscando a familiares, lleguen a la Seccional 25ºEl ingenio Ledesma colaboró con 1.000 kilos de espuma de enfriamiento; el San Isidro con 1.800 y Tucumán con 1.200.Trabajaron unas ocho dotaciones de bomberos, el avión hidrante de Manejo del Fuego y camiones cisternas de varios municipios.