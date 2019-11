Chocó contra dos árboles y ofreció 200.000 pesos de coima a los policías

Un cordobés intentó sobornar a unos policías con una fortuna de dinero en efectivo para que los uniformados evitarán el accionar policial y no lo detuvieran tras un accidente.



Fue en calle Garzón Maceda al 400 de barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, donde un patrullero concurrió al lugar por el llamado de una vecina.



En la tarde de este martes, un Fiat Punto, por causas que aún no están determinadas, colisionó contra dos árboles. El conductor del rodado no había sufrido mayores consecuencias físicas.



El hombre se enfureció al ver llegar a la Policía y cuando se enteró quien era la persona que los había llamado, emprendió contra ella con palabras agraviantes y amenazas de agresión.



Los efectivos debieron pedir refuerzos para controlar su ataque de furia durante el cual provocó algunos daños en un patrullero.



Finalmente y cuando ya se lo llevaban preso les ofreció al personal actuante una bolsa de papel con dinero, lo que fue rechazado por los agentes. Luego se contabilizó la suma descubriéndose que había 200 mil pesos.



El detenido quedó alojado en la Unidad de Contención del Aprehendido, acusado de amenazas y cohecho. (Cadena 3)