Con una caminata saludable concientizaron sobre la prevención de la EPOC

En el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, se realizó una caminata saludable en Plaza Mujeres Entrerrianas en Paraná, acompañó"Nos acompañaron personas que tienen la enfermedad para concientizar porque la mayoría de los pacientes está subdiagnosticado, no sabe que tiene EPOC, y los que la tienen, haciendo actividad física, pueden reemplazar al pulmón enfermo", explicó ael médico neumonólogo Luis Larrateguy e impulsor de la iniciativa.De la caminata saludable, participaron dos pacientes con oxígeno-terapia. "El objetivo fue mostrar lo que lograron los que ya están en entrenamiento a pesar de ser pacientes EPOC y, el que aún no comenzó la rehabilitación, que piense en hacerlo porque logrará una mejoría importante", instó Larrateguy."Gracias a la rehabilitación y la actividad física, con muchos de ellos pudimos reducir la cantidad de horas de oxígeno", valoró el especialista.Y en la oportunidad, recalcó que "la prevención es no fumar". "El tabaco es el causante del EPOC y quien fuma, haciendo cesación tabáquica con una rehabilitación respiratoria puede lograr recuperar mucho de lo perdido", destacó.Unos 2,3 millones de argentinos padecen la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) según datos oficiales. Se trata de una enfermedad, también conocida como enfisema pulmonar o bronquitis crónica, que representa una de las mayores causas de muerte e incapacidad en el mundo.La EPOC se caracteriza por la dificultad del paso de aire por los bronquios y provoca habitualmente síntomas como ahogo al caminar (disnea) o al aumentar la actividad física, tos y expectoración. Aparece de forma lenta, por lo que a veces pasa desapercibida y se diagnostica cuando la enfermedad está avanzada, lo cual agrava aún más el problema.En la oportunidad, uno de los pacientes Mario Lucio contó que caminó 600 metros con el oxígeno. "Me sentí bien porque todos los días hago la rehabilitación", valoró, al tiempo que comentó: "Hace un año que fui diagnosticado, y al oxigeno hace tres meses que lo uso"."Me voy recuperando bien", comunicó el paciente con EPOC. "Tengo decretada una fibrosis pulmonar aunque el virus no está detectado totalmente porque fui fumador toda mi vida y por mi oficio de herrero se hizo un combo entre el humo del cigarrillo y el de la soldadura, lo que me complicó"."Pasé por un momento en el que prácticamente me moría pero gracias a Dios y al Dr. Larrateguy me salvé", valoró.En la oportunidad, Mario hizo hincapié en la rehabilitación. "Si bien cuesta porque es un cambio de vida total, se puede salir adelante porque tengo muchas expectativas para seguir", sentenció.