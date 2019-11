Guardavidas de Concordia en "estado de asamblea y movilización"

El delegado de la seccional Concordia del Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina (SUGARA), Luis Penco, contó que el gremio se declaró "en estado de Asamblea y Movilización Permanente".



Sobre los motivos de la decisión, explicó que "tuvimos una reunión durante la tarde de este martes con funcionarios municipales, debido a que aún no tenemos definiciones sobre el operativo de seguridad acuática" de la temporada estival 2019/2020 en Concordia.



Penco recordó que el SUGARA es el "sindicato de referencia para el operativo de seguridad acuática", junto al gobierno local. Por un lado, "nosotros hacemos la parte de logística y la Municipalidad pone la infraestructura y paga los sueldos", comentó.



Respecto a las diferencias actuales, el gremialista contó que "de 64 puestos laborales del año pasado nos quieren bajar a 58". Algo que desde el sector advierten como "imposible para cubrir tanto las 9 playas públicas autorizadas en Concordia, más las piletas que dependen del municipio".



Gestiones

Las gestiones aún están estancadas y desde el sindicato dicen estar "calientes". "Al día de hoy (por este martes) le mandé un mensaje a Armando Gay, que está a cargo porque el intendente Cresto se fue por 10 días", señaló Penco. Subrayando "contradicciones importantes" por parte del gobierno local.



Una de esas "contradicciones" es el reciente lanzamiento del Carnaval y del Maratón de Reyes, siendo que "aún no se tienen detalles de cuándo se lanzará la temporada de verano en Concordia".



"Al 15 de noviembre no pusiste el guardavida en las playas y estás vendiendo ya el carnaval", se quejó.



Otro sinsentido que se señala desde el sector es que "se le obliga a los privados que tengan un guardavida por ordenanza o ley, y en el mismo fin de semana largo que pasó, la misma Municipalidad no pone guardavidas aún".



"Nuestra sugerencia, hecha en octubre, le planteaba que arranquen la temporada el 15 de noviembre y que termine el 15 de abril; justamente para que comprenda este último fin de semana largo", aseveró.



Por último, Penco adelantó que los ánimos están caldeados y "ahora lo que queremos es que comience todo el viernes 22 de noviembre, así podemos llegar a los 5 meses de temporada".



El gremio esperará hasta el próximo jueves y de no mediar novedades, el estado de asamblea y movilización podría recrudecerse, indica LT 15.