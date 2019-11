Mirá la entrevista completa

Video: Belleza entrerriana: De niñera a concursar en certamen internacional de belleza

La entrerriana Aldana Ailin Hillmann fue nombrada embajadora del World Top Model 2019, un certamen internacional de belleza que se disputará en diciembre en Mónaco, Italia.La joven de 20 años y oriunda de Viale, pasó porel programa que se emite pordonde rememoró cómo decidió presentarse al casting y lo que espera del concurso."No soy modelo. Me presenté el jueves de la semana anterior al casting y el domingo quedé elegida como la embajadora", confesó la entrerriana. De acuerdo a lo que comentó, se presentó por recomendación de Susana Scalvinoni, responsable de la agencia de modelos de Paraná. "Me dijo que me anote porque tengo las cualidades y la altura necesaria; el jueves fui a practicar al Club Social, me presenté al casting y quedé", sintetizó."El World Top Model es un evento internacional para el que hay 53 países seleccionados para la gran final que se realizará este 14 de diciembre en Mónaco, Italia.Aldana es la única embajadora de Argentina y quedó seleccionada entre 450 candidatas de todo el país que el fin de semana pasado estuvieron en Paraná", explicó Jeremías Duré de la agencia de Scalvinoni.De acuerdo a lo que destacó, Hillmann fue seleccionada "por su belleza, y sobre todo por su altura porque mide 1.84mts".La joven que de ahora en más anhela "representar al país y la provincia", contó que se desempeñaba como niñera y empleada doméstica. Es la menor de tres hermanas y actualmente, vive con sus padres.En ese sentido, adelantó que evalúa cómo reunir el dinero que le demandará el costo de los pasajes y la estadía durante su participación en el certamen internacional de belleza.