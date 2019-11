Neuquén: Continuarán cerrados los accesos a lagos por invasión de ratas

El cierre preventivo hacia algunos de los lagos y sectores de montaña en villa La Angostura (Neuquén) se prolongará entre 3 y 5 semanas por disposición del Parque Nacional Nahuel Huapi frente al avance de la "ratada" que comenzó en junio pasado y continúa desarrollándose en una parte de la Cordillera.



Esta semana las autoridades del parque establecieron la restricción para distintas áreas donde fueron detectados roedores en abundancia. En algunas de ellas abarcan lagos en los que desde octubre vienen apareciendo ahogados estos animales.



Según lo que revelan las capturas realizadas por el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén Dirección de Ecosistemas Terrestres Provincia del Neuquén alrededor del 58% de los roedores que componen la plaga son colilargos, la especie capaz de transmitir el virus hanta. Los análisis revelaron también que los animales con presencia de anticuerpos del virus osciló entre el 2% y el 5%.



"Estimamos que la ratada se encuentra en su fase final, puede continuar dos, tres, cuatro y hasta cinco semanas, dependiendo de distintos factores. El cierre obedece a estos tiempos que no son exactos", señaló a Clarín un fuente del parque.



"La intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informa que se deben incrementar las medidas de prevención para evitar el contagio de enfermedades zoonóticas como el hantavirus, que es endémica de toda la región, con especial atención en la zona de floración masiva de la caña colihue al noroeste del Parque Nacional", indica un comunicado del organismo.



Los sectores bajos restricción son: Balneario y áreas de acceso público del Lago Espejo (en este lago no se puede consumir agua ni bañarse), Ultima Esperanza, Cascada Ñivinco, Correntoso Espejo, Totoral, Aguada del Burro, Rincón ? Panguinal, Lagunas desde 7 lagos, Camino Viejo desde Correntoso a Cruce 7 Lagos, Balneario y áreas de acceso público del Lago Espejo.



"A principios de año ya nos informó la gente de Parque Nacional Nahuel Huapi sobre la floración caña colihue que iba a representar el aumento de la población de roedores. Así que desde ese momento comenzamos con la actividades de prevención. Trabajamos sobre los ambientes cerrados, el agua, sellado de tanques, desinfección. Eso se ha hecho durante todo el año. Ahora los roedores se están desplazando hacia zonas más cercanas a la población porque se quedan sin comida. Ahora que estamos más cerca del verano, el área de Turismo de la villa, Parques Nacionales y Defensa Civil evaluaron cómo están los campings y balnearios y se definió que algunos permanezcan cerrados por prevención", indicó a este diario Jorge Ninno, subsecretario de Salud de Neuquén. "Pero esto es dinámico y se pueden abrir algunos sectores y cerrar otros dependiendo del comportamiento de los roedores. Nosotros tomamos nota de lo que pasó en Epuyen y cambiamos algunos protocolos de salud y prevención. La villa está muy linda y hay que aprovecharla, pero nosotros también tenemos que actuar con responsabilidad", agregó el funcionario.



El próximo 3 de diciembre se cumplirá un año de la primera víctima fatal del hantavirus en Epuyen, una adolescente de 14 años. El contagio ocurrió durante un cumpleaños en un salón del pueblo el 3 de noviembre de 2018. El hanta dejó el verano pasado un saldo de 11 muertos y 34 casos positivos.



En la villa hay vecinos que se mostraron enojados por las imágenes, tomadas por los propios funcionarios en julio, que muestran decenas de roedores en el sector de Pajaritos, en la frontera chilena. Los pobladores indican que en su localidad el fenómeno no se presenta de esta manera. "En muchas de nuestras costas no hay roedores. En Nahuel Huapi, Villa Manzano, no hay", dice a Clarín una vecina de la localidad.



"El fenómeno está en declive, pero ahora viene un momento en que los roedores buscan comida porque ya se terminó en las zonas rurales", explica un funcionario.



El aumento de roedores se encuentra atado a la floración masiva de la caña colihue que les sirve de alimento. El fenómeno ocurre cada 40 años aproximadamente. En el periodo 2000-2001 hubo ratada en el Parque Nacional Lanín. En 2010-2011 otra en el sur del Parque Nacional Nahuel Huapi. La más reciente es de 2014 en el Parque Nacional Los Alerces. Los datos históricos recuerdan plagas en 1930 y 1940.



Se estima que hay unas 90 mil hectáreas afectadas y que la población de roedores es de 1,5 millones cada 1000 hectáreas en algunos sectores del sur de la provincia de Neuquén.



Villa La Angostura viene de superar un complejo invierno. El 23 de julio pasado se derrumbó un sector de la montaña sobre la ruta 40 dejando prácticamente aislada a la comunidad en plena temporada de invierno. En la memoria del lugar todavía está fresco aquel 4 de junio de 2011 cuando las cenizas del volcán Puyehue oscurecieron los cielos de la cordillera y las cenizas afectaron de pleno a La Angostura y Bariloche. Las consecuencias económicas fueron catastróficas.