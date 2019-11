Sociedad

Santa Fe

Lunes 18 de Noviembre de 2019

Un pitbull mordió ferozmente a un niño de siete años

"No me suelta, no me suelta", gritaba el niño. Tres personas, entre ellas el dueño del animal no podían controlar al can. Ahora, espera por una cirugía que le reconstruya la zona afectada.