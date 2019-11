Entre Ríos con ocupación plena el fin de semana largo

Foto 1/2 Foto 2/2

"Seguimos impulsando el trabajo articulado entre el sector público y privado en un sector dinámico como el del turismo que genera movimiento económico y empleo", dijo el gobernador Gustavo Bordet al dar a conocer que Entre Ríos se ubicó entre los tres destinos más elegidos en el país este fin de semana largo.



La provincia recibió 130.000 visitantes en este feriado de noviembre, con un 99 por ciento de ocupación hotelera y más de 20 destinos con ocupación plena de plazas hoteleras, que la ubican como el tercer distrito más visitado del país, luego de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, captando el 11 por ciento del total del movimiento turístico nacional.



"Esto habla a las claras de que hay un esfuerzo compartido del sector público, del privado, para desarrollar el turismo en Entre Ríos. Los registros logrados no son fruto de la casualidad. A pesar de las dificultades del escenario nacional que repercuten en la provincia, estamos buscando ampliar este horizonte turístico para que se consolide como uno de los destinos más importantes del país", afirmó el mandatario.



La promoción del destino en los principales medios de comunicación nacionales y los mayores centros emisores de turistas hacia Entre Ríos ha logrado estar presente en las decisiones del potencial turista durante todo el año. En esta oportunidad, los turistas nacionales han representado el 93 por ciento, mientras que los turistas extranjeros sumaron el 7 por ciento.



Con foco en sus playas y balnearios, sus termas, parques acuáticos, su naturaleza e historia, y una agenda cargada de grandes eventos y fiestas tradicionales, Entre Ríos generó 520 millones de pesos de beneficio económico y una estadía promedio de 2,2 noches, creciendo el movimiento turístico receptivo con respecto al mismo período del año anterior un 18,5 por ciento. El trabajo articulado entre el sector público y privado y el posicionamiento permanente como destino rinden sus frutos.



Llegada de turistas y movimiento económico



Al respecto la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard, enumeró varias razones que llevaron a los turistas a inclinarse por disfrutar de la provincia, "el buen clima pronosticado hizo que muchos turistas que tomaron la decisión a último momento hayan elegido nuestro destino, pero también el gran incentivo de los eventos ha sido determinante, como la Fiesta de Disfraces de Paraná que ha provocado una gran afluencia de turistas y derivaciones hacia otros destinos de la costa del Paraná, otras fiestas tradicionales han generado gran afluencia no sólo en las localidades sede sino también en toda la región".



"El movimiento en los ingresos a la provincia y en las rutas internas ha sido incesante desde el viernes a la tarde, como también en las terminales de ómnibus de los principales destinos de la provincia. Tanto el corredor del Uruguay, como el corredor turístico central y la Costa del Paraná, han tenido una llegada de visitantes que superaron toda expectativa", concluyó Gaillard.



Según datos de la Secretaría de Turismo de la Nación y la Cámara Argentina de Turismo (CAT), se han movilizado este fin de semana por los distintos destinos del país 1,2 millones de personas, y Entre Ríos ha obtenido el 11 por ciento de este movimiento, colocándolo por encima de 21 distritos nacionales y sólo superado por provincia de Buenos Aires (Costa Atlántica) y provincia de Córdoba. De esta manera, la provincia mesopotámica se convierte este fin de semana en el tercer distrito más visitado. También los informes nacionales estiman 5.400 millones de pesos en impacto económico.



En nuestra provincia, en cuanto al ingreso de divisas, se estima que este fin de semana largo de la Soberanía Nacional, los visitantes gastaron en el sector turístico y variados rubros, un monto aproximado de 520 millones de pesos, representando el 9,5 por ciento del movimiento económico a nivel nacional. Este cálculo se deduce del total de gastos que el turista realiza en el destino, entre alojamiento, comidas, entradas, excursiones, compras, entre otros rubros. Se estima que cada turista ha gastado en su estadía en Entre Ríos un promedio de 4.000 pesos, teniendo en cuenta a quienes se alojan en distintas modalidades como hoteles, cabañas, campings, casas de alquiler o alojados en casas de familiares / amigos.



Ocupación hotelera y perfil de los visitantes



Más de 20 localidades entrerrianas tuvieron colmada su capacidad hotelera y extra hotelera, llevando el promedio general de toda la provincia a 99 por ciento de ocupación de plazas hoteleras. Del análisis surge que los tres corredores turísticos que se vertebran a lo largo de los principales cursos de agua (Uruguay, Paraná y Gualeguay), han tenido una ocupación destacada. Colón, Federación y Gualeguaychú, entre las que poseen mayor cantidad de plazas disponibles, vieron colmada su capacidad desde el día sábado.



La ciudad de Paraná presentaba reservas del 100 por ciento desde semanas anteriores, por la Fiesta de Disfraces que se desarrolló el domingo por la noche, por lo que turistas debieron alojarse en localidades cercanas, del Circuito El Paraná y sus Aldeas, incluso a lo largo del Corredor del Paraná. Otras ciudades de este corredor como Victoria, María Grande y Piedras Blancas estuvieron colmadas. En el noreste entrerriano, Concordia tuvo ocupación plena e impulsó a que toda la región de Salto Grande se viera colmada de turistas, como ocurrió en Puerto Yeruá y Santa Ana.



Para el caso de la Región Tierra de Palmares, las localidades de San José, Villa Elisa y Colón tuvieron completas sus plazas, trabajando articuladamente para derivar a alojamientos que se fueran liberando, incluso a campings, establecimientos rurales, y alojamientos de los pueblos más pequeños. Concepción del Uruguay tuvo colmada sus plazas, y un lleno total en sus playas y en el Complejo Termal.



En el sur entrerriano, Gualeguaychú, Pueblo Belgrano y Villa Paranacito vivieron un fin de semana a pleno con hoteles y complejos de cabañas llenos. El Corredor Central de la provincia no fue la excepción, en el norte Federal con la Fiesta del Cuchillero colmó sus plazas disponibles. Hacia el centro, en Villaguay y Rosario del Tala ocurrió lo propio, y hacia el sur del Corredor, en Gualeguay, la ocupación fue plena impulsada principalmente por la Fiesta del Asado y la Galleta.



En cuanto a la cantidad de pernoctes, las reservas previas mostraban que la mayoría de los huéspedes reservaban por dos noches, y según los propietarios de los alojamientos, el buen clima, la variedad de propuestas turísticas y los precios acordes, hicieron que algunos turistas decidan prolongar su estadía una vez en destino. El promedio definitivo fue de 2,2 noches.



La mayoría de los turistas llegaron en grupos de familias de tres o cuatro personas, que viajaron en auto particular y buscaron destinos con complejos termales, parques acuáticos, o destinos con variedad de atractivos y circuitos cercanos. También llegaron en menor número parejas y viajeras/os solas/os en busca de destinos de playas, de lugares exclusivos o entornos agrestes.



Las fiestas atraen gran cantidad de grupos de amigos, como es el caso de la Fiesta de Disfraces, donde han llegado grupos de 10 y más personas, de distintos puntos del país y países limítrofes, trasladados en ómnibus de línea, charters, combis y autos particulares.



Según lo manifestado por las áreas de turismo de los distintos Municipios, más del 50 por ciento de los turistas provienen de la capital argentina, Gran Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Siguen en orden de arribos los turistas santafesinos (19 por ciento), cordobeses (9 por ciento), del resto del Litoral (8 por ciento), y extranjeros (7 por ciento), principalmente uruguayos, brasileros y paraguayos. En menor medida llegaron turistas de Cuyo, Noroeste y Patagonia. El movimiento interno de entrerrianos sigue siendo muy fuerte, incluso con pernoctes. El fenómeno de turistas itinerantes que visitan más de un destino entrerriano durante el fin de semana largo sigue siendo importante, al igual que el excursionismo, donde se trasladan miles de personas de un lugar a otro para visitar un atractivo o asistir a un evento, sin alojarse allí.



Principales atractivos y eventos



Como antesala del verano, con jornadas de buen clima y el termómetro que marcó más de 30 grados, los destinos de la provincia prepararon sus playas y balnearios a la vera de ríos y arroyos, sus complejos de piscinas, parques acuáticos, los parques termales que poseen algunas piletas de temperatura moderada, para recibir a los miles de turistas que nos visitaron. Las excursiones náuticas, las salidas de pesca y la práctica de deportes acuáticos fueron actividades muy requeridas. Las visitas a nuestros Parques Nacionales (El Palmar y Pre Delta), como a otras áreas naturales y circuitos rurales, se multiplicaron y fueron el marco ideal para realizar caminatas, avistajes de aves, cicloturismo o cabalgatas. Las visitas a los atractivos históricos y culturales como los museos y exposiciones también tuvieron gran marco de público. Los sitios reconocidos por sus comidas típicas y las ferias gastronómicas se colmaron de visitantes.



Las noches de clima ideal impulsaron en todos los casos la asistencia a los eventos y fiestas que transcurrieron en toda la provincia. Sin dudas la Fiesta de Disfraces se ha consolidado como el mayor evento de este tipo en Latinoamérica y uno de las fiestas más convocantes del país, donde se estima una participación de 60 mil personas. La capital entrerriana también tuvo otros eventos destacados como la Feria Destapar en la Vieja Usina, que durante tres noches recibió un gran marco de público; y el Campeonato de Veteranos de Fútbol.



En la Costa del río Uruguay, decenas de fiestas y eventos se desarrollaron a lo largo de todo el Corredor. Comenzando por el sur, en Villa Paranacito se organizó la travesía Binacional en Kayacs con gran número de participantes. En Gualeguaychú tuvieron lugar varias actividades y eventos, entre ellos Expo Moto Gualeguaychú con una asistencia de 50 mil personas, en Santa Anita se desarrolló la Fiesta de Comidas Típicas de los Alemanes del Volga, y en Concepción del Uruguay se realizaron varias actividades como la Feria Gastronómica Argentina y desfile de Comparsas y Fiesta de Carnaval.



La ciudad de Colón fue sede de la 8° Feria Sabores de Colón, en el puerto de la ciudad, y del 8° Festival del Día de la Música con la actuación de Víctor Heredia, ambos eventos con un lleno total de público. En San José tuvo lugar Colonización 2019 con un desfile evocativo y la actuación de El Bahiano. En San Salvador se realizaron noches de Música en la Plaza, y el Fin de Semana de Fitness, Gym y Relax. En la Capital del Citrus, Concordia, tuvo lugar el Top Race en el Autódromo con un gran marco de público, el 3° Encuentro ConcorTruck, la 4° Feria Entre Vinos, y la Noche de los Museos. En Federación transcurrió la Fiesta de la Cerveza Artesanal en Federación con notable concurrencia, y una Competencia de Enduro.



En el corredor central, Gualeguay organizó la Fiesta del Asado y la Galleta, con importante asistencia sus dos noches, la elección de "el mejor asado" y la presentación de artistas entrerrianos y Vilma Palma. Rosario del Tala fue sede de la Fiesta del Choripán, en Villaguay se desarrollaron el Encuentro Entrerriano de Folclore y la Maratón Aniversario de la Ciudad, y la ciudad de Federal organizó la Fiesta Provincial del Cuchillero con una notable asistencia de público en todas sus noches. En la Costa del Paraná, Victoria fue sede de la Feria de Emprendedores en la Costanera, y una noche de Danza, Teatro y Canto en el Cine Teatro Victoria, y Diamante organizó el 19° Encuentro de Acordeonistas en el Teatro Marconi.