A pedido de Fernández, el bastón presidencial llevará frase "Argentina de pie"

Alberto Fernández, quiere recibir el bastón confeccionado por el mismo orfebre que hizo el de Raúl Alfonsín y el de los otros presidentes electos desde el retorno de la democracia, salvo Mauricio Macri. Es que la tradición se cortó cuando el líder del PRO rechazó el atributo que le envió Juan Carlos Pallarols, en medio de los tironeos con Cristina por el traspaso del mando.



En su taller vecino a la histórica Plaza Dorrego del barro porteño de San Telmo le está dando los último golpes a la empuñadura del nuevo bastón que, asegura, le pidió Alberto Fernández para la entrega de atributos, que -todo indica- se hará en el Congreso y no en la Casa Rosada, como era tradición hasta 2003.



Ya recorrió todas las provincias para que la gente ayude a moldearlo con su propio golpecito. Y revela que el presidente electo le envió un mensaje a través de su secretaria.



"Quiere que le grabe en la empuñadura de plata la frase 'Argentina de pie'", dice el orfebre.



Atrás parece haber quedado la pulseada con su hijo Adrián, en 2015, que derivó en que Macri le cediera la confección del baston a un tercero: Damián Tessore, un orfebre de la localidad bonaerense de Mercedes. ¿De qué está hecho? El bastón de mando del futuro Presidente está hecho de urunday, una madera autóctona que tiene una coloración castaño-rojiza, con una superficie lisa, agradable al tacto y con brillo propio.



"Esta madera es argentina, no decorativa, de trabajo, tiene la virtud que siempre se mantiene recta, con resistencia, semidura, pero más fuerte que el quebracho", detalló el platero, quien aclaró que "brilla por si sola".



A su entender, lo más importante es que "ésta madera no se corrompe", al remarcar el simbolismo del material.



Al respecto, dijo que espera que inspire a quien porte este bastón a "mantenerse recto, ser resistente y brillar por sí solo".



La empuñadura está hecha en plata, en la que se labraron 24 cardos que representan a cada una de las provincias, y además se incluyeron tres pimpollos de la misma especie de la flora argentina, por las Islas Malvinas.



Ese trabajo puramente artesanal se va haciendo con pequeños golpecitos de cincel que el artesano aplica con un martillo, y también se utilizó oro y esmalte para el escudo argentino.