El recuerdo de una canción que enseñaba RCP ayudó a una madre a salvar a su hijo

Fausto y su hermano mayor Juan Francisco (4 años) jugaban en el patio de su casa. Pasaron apenas minutos cuando su mamá, Patricia observó que la cerca de protección de la pileta estaba abierta."Fausto abrió la protección de la pileta y cuando lo vi estaba boca abajo, flotando. Me tiré a la pileta y lo saqué. Lo vi muy pálido y empecé a practicarle RCP, sin saber hacerlo", rememoró Patricia Maradey aEn medio del dramático momento, la mamá del niño de apenas dos años. Me acordé además que había que hacer 15 veces pulsando y luego hacer la respiración".. Lo hice una vez más y cuando respiró los subí a los dos nenes al auto y lo llevé al Hospital., recordó Patricia.

Profundo agradecimiento

; era ir tomando decisiones en el momento, como no llamar a la ambulancia e irme manejando en el auto. En ese momento el camino se iba abriendo, pasé los semáforos y todos estaban en verde", detalló emocionada."Cuando iba por el Hospital nuevo vi a un médico que salió corriendo a la guardia. Cuando ingresé al hospital había una señora que yo no conozco, pero a la que le agradezco profundamente: Me dijo "quédate tranquila" y bajó a mi otro hijo, mi cartera, las llaves del auto. Hubo mucha gente, muchísimas almas que fueron operando para que todo salga bien"."Estoy profundamente agradecida con los médicos, enfermeros, técnicos, camilleros, seguridad, toda la gente del Hospital. Tenemos un capital humano tan importante en ese lugar, que muchas veces es bastardeado. Seguramente habrá momentos en que no tienen la infraestructura para trabajar, pero fueron unos leones todos", resaltó la mamá de Fausto, que ya se encuentra sano y fuera de peligro.A través de sus redes sociales, agradeció particularmente "a la gente del Hospital del Centenario Gualeguaychú, en el nombre de los doctores Mario Cigliutti, Anneris Florentin, Esteban Alazard y Santiago Chacon pero que son un montón de médicos, enfermeros, técnicos y personal que nos recibieron y cobijaron con profesionalismo y vocación. A todas las personas que no conozco y que me dieron lugar, que me abrieron puertas, que me cuidaron el auto, que contribuyeron.A toda la gente que quiero y que nos quiere, que estuvo al pie del cañón, que hizo el aguante adentro y afuera. Padres, hermanos, tíos, amigos, compañeros de trabajo, los amamos tanto! A las cientos de personas que enviaron mensajes, que hicieron cadenas de oración, reiki. Todo sirvió. Gracias por tejer redes, por estar pendientes. Nos sentimos muy queridos", escribió en nombre suyo y de su esposo, Lucio Benítez.Afortunadamente, a las 24 horas Fausto recibió el alta médica. Patricia contó que "él está como si nada le hubiera pasado; es un león con toda la energía y esto quedará como una desgracia de la que tendremos que aprender y gracias a Dios lo podemos contar con alegría. Entendí que es crucial saber hacer RCP, que todos sepamos hacerlo. Es importante que todos vayamos a la maratón de RCP que organiza el Hospital este domingo en la Plaza Colón".