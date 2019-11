Murió Gaspar, el último rinoceronte que quedaba en el ex zoológico porteño

El rinoceronte Gaspar, que había llegado al ex zoológico porteño el 11 de diciembre de 1995, murió esta madrugada por complicaciones renales, según confirmaron fuentes del Ecoparque."El Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires comunica con profundo dolor la muerte del rinoceronte Gaspar. El ejemplar nació en Sable Ranch (Sudáfrica) y llegó al antiguo zoológico de Buenos Aires el 11 de diciembre de 1995 con aproximadamente 3 años de edad", explica el comunicado que se difundió a los medios.Luego agrega que la muerte se produjo luego de una falla en su sistema renal, que tenía desde hacía varios meses. Además, desde el ex zoo contaron que en el último tiempo el cuadro se agravó por "complicaciones digestivas". E informaron que la necropsia que se le hizo "ofrecerá más detalles histopatológicos y cultivos microbiológicos".Gaspar se había convertido en el único ejemplar de su especie el año pasado, cuando murió su compañera, Ruth, que tenía 24 años, el 14 de julio del año pasado.A Gaspar se le prestó especial atención desde aquel momento, ya que pasaban mucho tiempo juntos y se pensaba que la soledad podía tener un impacto negativo para él.Gaspar y Ruth iban a ser trasladados al santuario de SanWild, en Sudáfrica.Diez días después del deceso murió la jirafa Shaki, que había nacido en el exzoológico de Palermo en abril de 2000, a causa de una peritonitis aguda.Según contaron fuentes del Ecoparque, durante los últimos meses Gaspar estuvo acompañado en todo momento por un equipo de cuidadores y veterinarios las 24 horas. El seguimiento de su salud fue constante gracias al vínculo de confianza que tenía con el personal que lo asistía."Se le realizaron todos los análisis y muestras diarias a fin de garantizarle el mejor tratamiento posible". afirmaron, y agregaron: "Desde el Ecoparque queremos agradecer especialmente a todo el personal que acompañó a Gaspar de forma permanente hasta el último minuto y a los especialistas internacionales y argentinos que vinieron a colaborar con su diagnóstico y tratamiento".Gaspar era un rinoceronte (Ceratotherium simum) macho de 28 años (se calcula que viven en cautiverio alrededor de tres décadas). Su especie no se encuentra amenazada o en peligro de extinción. Y como ocurre con otras especies del Ecoparque, iba a ser trasladado.El último de estos casos es el de la orangutana Sandra, que hace dos meses viajó a un zoológico de Kansas, en Estados Unidos, en donde atravesó una cuarentena previa a su destino actual, un santuario para grandes simios en Florida. Allí, la semana pasada se reencontró con sus cuidadores.Según información oficial, en el Ecoparque ya fueron derivados 815 animales de diferentes especies. Y quedan aún 411, de los cuales muchos se quedarán en el predio de Palermo y otros también esperan por su traslado.Al mismo tiempo, avanzan las obras de adecuación del predio. Los dos ingresos, frente a Plaza Italia y avenida del Libertador, fueron modificados y convertidos en espacios de uso público, desde los que pueden verse algunos animales. El proyecto de transformación continúa.