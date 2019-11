Cansados de los robos, vecinos se manifestarán con cortes de calles

Esta situación se registra en el barrio 123 Viviendas de Concordia y el ánimo popular llegó a un punto en que se piensa tomar medidas "drásticas" como manifestaciones con cortes de calles.



Sin respuestas de la Policía

El asalto de este jueves ocurrió puntualmente en calle Isthilar oeste; entre Pedro Duarte y De los Viñedos.



El atraco ocurrió minutos antes de las 15:15 horas y tuvo como víctima una menor. El malviviente bajó "de una camioneta F100 negra, con un arma blanca en la mano, y la arrastró por la calle", detallaron.



Ante semejante secuencia, los mismos vecinos fueron a buscar al "policía que tiene guardia en la plazoleta del Barrio 21 de Septiembre, pero nos contestó que no tenía nafta para salir".



Los moradores del lugar explicaron además que "nos cansamos de llamar al 101 y a comisaría Séptima pero jamás atendieron el teléfono". Subrayando que siempre las respuestas se basan en decir "no tenemos nafta o estamos de operativos".



"A la nena la llevaron al hospital porque entró en estado nervioso y por los golpes que recibió", aseveraron.



Protestas

Casi llegando a la noche de este jueves, se produjo un nuevo accionar delictivo. Esta vez, con dos ladrones ingresando a una vivienda de la zona.

Entonces los vecinos anunciaron a Diario Río Uruguay que "no descartaban" la realización de un corte "con quema de neumáticos, en avenida Tavella" ante estos robos.