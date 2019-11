Pronostican buen tiempo para el fin de semana en la mayor parte del país

Se espera hoy otra jornada calurosa y mayormente estable en el norte y centro del país, con viento norte. En el caso de Paraná, la máxima podría llegar a 33 grados.En tanto, el fin de semana largo que se viene llegará con buen tiempo en prácticamente todo el país, con baja posibilidades de lluvias en gran parte del territorio nacional, según informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).Mañana estaría algo más "fresco", con marcas máximas inferiores a 30 grados, pero luego la temperatura iría nuevamente en ascenso hasta los 32 grados y podría llegar a 35 el miércoles venidero.Mar del Plata, que tendrá buen tiempo desde el día viernes, con días de sol aunque con algunas nubes dando vueltas, con marcas térmicas que rondarán entre los 14 y los 30 grados.En la Ciudad Feliz podría llover el sábado por la mañana, aunque las chances de que las mismas se concreten no superan el 40 por ciento, según indica el SMN.En la costa Atlántica, Villa Gesell y Pinamar el clima será similar, aunque las chances de lluvias para el día sábado son algo mayores.Llegando al centro del país, en Córdoba, en Villa Carlos Paz, también habrá buen tiempo, con altas temperaturas, sobre todo el viernes, cuya máxima superará los 32 grados.También hay alguna chance de lluvia para el sábado pero el buen clima será el preponderante.En la zona de las cataratas del Iguazú no se esperan lluvias para el todo el fin de semana, con días en los que predominará el sol y marcas térmicas que rondarán entre los 18 y 33 grados.Uno de los centros turísticos donde se espera más calor será en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, donde no habrá lluvias en todo el fin de semana y el sábado, por ejemplo, la temperatura mínima será de 27 grados y el lunes se despedirá con una máxima prevista de 40 grados.En Chaco, que ofrece un arco grande para las actividades turísticas, se espera muy buen tiempo, sin lluvias y con sol, con mínimas que rondarán entre los 16 y 20 grados y máximas que podrían superar los 32 grados.En tanto, Mendoza arrancará el viernes con una temperatura máxima que llegará a los 35 grados, pero las lluvias que se esperan durante la madrugada del sábado provocará que bajen las marcas térmicas y el fin de semana será con un clima más agradable.En la zona sur del país, Bariloche tiene baja probabilidades de lluvia para el fin de semana, con temperaturas mínimas que estarán entre los 3 y 4 grados, mientras que las máximas llegarán a los 20.Finalmente, el clima más inestable de los centros turísticos se encuentra en Ushuaia, donde se esperan lluvias y lloviznas dispersas para el sábado y el domingo, con temperaturas mínimas de 6 grados y máximas que no superarán los 14.