Cuidadores domiciliarios protestaron frente a IOSPER por atrasos en los pagos

"Reclamamos por las demoras en los pagos a compañeras que desde marzo no cobran. No nos pagan a término, y nosotras queremos que sea del 1 al 10 porque tenemos cuentas que pagar y familias que mantener", argumentó auna de las cuidadoras, Susana Pérez.y no puedo pagar los estudios a mi hija que está en la facultad", develó la mujer. De acuerdo a lo que advirtieron,

En la oportunidad, Pérez comunicó que para poder facturar a IOSPER deben ser monotributistas y contar con el libre de deuda de ATER., apuntó Pérez."Desde marzo siempre nos tienen a las vueltas. Nunca cobramos a término.. No vivimos del aire, por eso trabajamos", sentenció., coincidieron las cuidadoras y maestras integradoras.Daniela, otra de las perjudicadas, comentó que solo cobró los meses de julio y agosto, y denunció que la obra social provincial le adeuda septiembre y octubre.. Y tienen que pasar tres meses para que nos paguen cada un mes. Ya debo tres meses de monotributo, la mitad del año de ATER y todo con intereses, de los que IOSPER no se hace cargo, porque cuando cobras es para pagar todo lo atrasado además de los intereses", detalló.rememoró la cuidadora al tiempo que