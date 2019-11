Video: Chocó 14 veces el auto de la ex para que no se lleve sus cosas

Un hombre fue detenido luego de chocar 14 veces con su propio vehículo contra el auto de su ex mujer para impedir que se llevara sus pertenencias y la del hijo de la pareja, de tres años, de su domicilio situado en la ciudad de San Miguel de Tucumán.Todo se inició en a las últimas horas en Santiago del Estero al 2.300 cuando el hombre amenazó a su ex mujer con un arma de fuego para que no retire sus cosas de la casa que habían compartido.De todas maneras, la mujer se retiró del lugar a bordo de su automóvil Chevrolet Meriva, mientras que su ex pareja la siguió en su Chevrolet Corsa, embistiéndola en varias oportunidades.Al ver la agresión, según informó el sitio del diario, varios vecinos arrojaron piedras contra el protagonista en la intersección de las calles Ejército del Norte y Marcos Paz.Finalmente, el conductor del Corsa escapó a toda velocidad y a unas 20 cuadras terminó chocando contra un árbol, tras lo cual fue detenido por la Policía.El comisario Julio Fernández, jefe de la división Trata de Personas y de Violencia de Género, sostuvo que "no hay registros de un hecho tan violento como este".El jefe policial remarcó que "es fundamental que las personas que sufrieron algún tipo de problemas continúen con la acción penal. Es la única manera de que puedan conseguir medidas de protección o vigilancia policial si es que hiciera falta".