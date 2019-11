Padre de joven hallado en el río, sospecha que a su hijo lo mataron

Policiales Encontraron el cuerpo del joven que había desaparecido en el río Paraná

"Me lo asesinaron", aseguró el padre de Agustín Kglorgieff, el chico de 17 años que encontraron este martes sin vida en el río Paraná, a la altura de Villa Gobernador Gálvez. El hombre manifestó que sospecha que fue un crimen orquestado por la novia de la víctima y su familia."El nene mío nunca entró al río, nunca. Él iba a natación por la escuela, pero no se metía a la pileta porque le tenía terror al agua", sostuvo el hombre, quien sospecha que "lo cargaron drogado y lo llevaron allá, donde supuestamente se ahogó".El padre de Agustín apuntó directamente a la familia de la novia del chico. "La suegra de él no puede venir a decirme que él se metió al agua, y menos con zapatillas", manifestó y opinó: "Si la novia fuese novia tendría que estar sufriendo con los familiares, y no está ella con nosotros". (Fuente: La Capital)