Niño espera un corazón y la situación económica de su familia es "desesperante"

Leandro tiene 10 años, nació en Corrientes y hace cuatro años que espera un trasplante cardíaco. La familia se encuentra en una situación económica desesperante en Buenos Aires. "Traté de buscar todas las ayudas posibles y recibí la misma respuesta: No hay presupuesto o no se puede", comentó Carla Iberlucea, madre del niño. Además recalcó la necesidad de concientizar sobre la donación de órganos. "Es dar vida y esperanza", expresó.



"El corazón no responde, ya no puede recibir ningún tipo de cirugías", señaló la madre de Leandro, quien tuvo que trasladarse a Buenos Aires con sus otros dos hijos para seguir el tratamiento y el control. Alquiló un departamento que ya no puede pagar porque se quedó sin trabajo. "Siempre trabajé, estos últimos meses no pude conseguir y con el aumento de las cuentas, la plata no alcanza", relató angustiada.



En la misma línea, la mujer, explicó: "Me vi obligada a exponer la situación económica que estamos pasando porque es desesperante, si volvemos a Corrientes, Leandro sale de la lista espera", argumentó, al tiempo que admitió: "Hay muchísima gente de Corrientes que no tiene una buena situación económica que es solidaria y colabora".



"Hay que concientizarse en la donación de órganos, perderle el miedo y que todos vean que parte de un ser querido puede dar vida a otra persona", finalizó en diálogo con radio La Dos.



La vida de un guerrero



La atención médica es gratuita y reciben un subsidio del municipio de la localidad correntina de Santo Tomé, pero solventar el alojamiento, los servicios, la comida y el transporte les resulta imposible. La deuda acumulada supera los 80 mil pesos.



"Este año le dieron permiso para ir a la escuela, va en el horario normal excepto cuando tiene tratamiento", relató la mamá.



"Trata de tener una vida normal, dentro de lo que se puede permitir", expresó. "Como todo niño quiere jugar y hacer muchas cosas que su enfermedad no le permite", manifestó.



"Leandro está bien y la gente no puede creer por lo que está pasando. Cumple con toda la medicación y eso sale muy caro", indicó.



Contacto para ayudar a Leandro: 5493756565299