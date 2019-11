El Ventilador: Algunas opiniones sobre los bebés prematuros

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Se celebra por estos días la semana del Prematuro, una realidad por la que atraviesan miles de madres y niños. Pero? ¿cuáles son las principales causas de este notable aumento de nacimientos antes de tiempo?Algunos estudios señalan esta condición al incremento de los embarazos adolescentes y de los tardíos, como los principales motivos que explicarían este fenómeno.Ahora bien? ¿se trata solamente de una cuestión genética o de edad? ¿Está hoy preparado el sistema de salud en general para cumplir con todas las necesidades de los niños prematuros?-"Hermoso tema, maravilloso. Tengo mellizos y tuve que cuidar mucho mi embarazo. En embarazos múltiples es más arriesgado y común que nazcan antes".-"Tengo un varón que nació a los ocho meses de gestación, muy sano, y una niña de siete meses de gestación y pesó 850 gramos. Hoy tiene 24 años gracias a Dios, al pediatra Lorenzo Torrealday y a todas las enfermeras del IPP".-"Yo tuve una nena a los 43 años. Nació a las 35 semanas y con 1 kilo 900 gramos. Estuve internada en alto riesgo, luego cesárea. Hoy esta bien, tiene 6 años y pesa 30 kilos gracias a todos los del hospital San Roque y a los de Neo".-"Mi nene nació a los ocho meses y tuvo secuelas a los tres meses. Él tiene parálisis cerebral y todo fue por un pico de presión alta. Nació con un kilo y medio".-"Amadeo nació a las 28 semanas con 1350kg. Fue un día a día, estuvo 56 días en neo. Es el tercero, pero fue como el primero. Muchos miedos, pero con la ayuda de todo el equipo de neo lo fuimos superando. Hoy es un niño de dos años y medio muy sano. Crece muy bien. Es un milagro de Dios y los médicos, enfermeros y el equipo del Rawson. Fueron una bendición para nosotros".-"Gracias al doctor Casco porque salvó a mi bebé, que hoy tiene 10 años, gracias a Dios. Ojalá que Dios lo proteja mucho al doctor, a quien le haría un monumento".-"Quiero agradecer la atención a los médicos de neo ya que tuve a mis dos bebés prematuros. Uno nació con 1kilo 300 gramos a los 6 meses; y la beba nació el 28 de julio con 1kilo 750 gramos y con 35 semanas. La atención es muy buena. Nos atendió el doctor Maximiliano y la doctora Picotti. Nos dio el alta la directora".-"Tuve a mi hijo seismesino, con 500 gramos. Es la luz de mis ojos. Yo lo conocí a la semana, estuve en estado de coma, las enfermeras fueron sus segundas mamás. Hoy tiene 26 años. Cuando lo conocí fue algo que no se puede explicar. Saludos al doctor Chuler, que fue quien me lo sacó adelante. Estuvo tres meses internado en la Clínica Modelo".-"Soy mamá de Antonia, nacida de 25 semanas con 850 gramos. Solo puedo decir que tanto los enfermeros, los médicos y los diferentes profesionales hacen mucho más de lo que dicen. A mí niña le salvaron la vida, hasta que llegamos nosotros para encontrarnos con ella después de casi cuatro meses de estar internada y haber pasado por todos los sectores de la neo del San Roque. Gracias a Marita, que es una genia y que tanto hizo y hace por nuestra niña".-"Buenísimo lo que dice el señor de que las que están en contra de la vida escuchen a esas mamás".-"Thiago nació 31 semanas y pesó 1 kilo 615 gramos por una preeclampsia. Agradezco al Ipp. Paula era su pediatra, hoy no tiene dificultades. Estuvo 45 días en neo. Gracias a la vida".-"Mi hijo nació de 29 semanas, hoy ya tiene 11 años. Nació en la clínica modelo y gracias a Dios y al doctor Pablo Dusse anda re bien. Soy de Strobel".-"Felicitaciones a Marita y Juliana, grandes profesionales. Soy jubilada de Neo".-"Mi nieto nació el 13 de febrero y estuvo 8 días en la neo. Muy buena la atención y los médicos una excelencia en el lugar. Sigan luchando por más".-"Mi nena Joaquina nació con 33 semanas y pesó 1 kilo 720 gramos. Estuvo 13 días en neo y caminó a los 9 meses. Fue todo muy rápido, hoy ya tiene 1 año y 3 meses".-"Mi nena nació a término, por suerte, en el hospital San Roque. Quiero agradecer de corazón la atención para mí y mi bebé y admiro mucho a esas mamas guerreras de Neo. Mi parto fue inducido de 38 semanas con diagnóstico de preeclampsia".-"Quiero contar mi historia: mi hija nació a las 32 semanas con 1 kilo 655 gramos, la alce por primera vez al 6to día. Fue una experiencia traumática y a la vez el día a día con el equipo de enfermeros te convierte en experto en temperatura, saturación de oxígeno y aumentos de peso. Realmente es psicológicamente avasallante. Soy mamá de Ágatha y aprovecho la ocasión para agradecer a Marita y a la pediatra Ana Laura de la neo del Rawson por su incansable acompañamiento y el sostenimiento constante de la extracción de leche, parte importantísima para un bebé prematuro. Mi hija estuvo 37 días en neo, hoy tiene un año de edad corregida y goza de excelente salud. La causa de su prematuridad aun la desconocemos".-"Mis hijas nacieron de 34 semanas, mellizas. Estuvieron casi dos meses de incubadora. Hoy tienen 21 años y mi vida cambió por completo. No sólo la mía, sino de toda la familia".-"Que hermoso programa. Mi niño, hoy hombre de 27, nació con 1 kilo 200. Fueron momentos muy largos, pero valieron la pena esas lágrimas y también risas. Gracias al hospital San Roque y a la jefa de enfermería de ese momento: Rosa".-"Mi hija hoy tiene 29 años, con excelente salud y una hija de 9. Nació de 6 meses de gestación, o sea 24 semanas, con un peso de 1 kilo. Estuvo 45 días en incubadora y yo estuve internada en la coronaria al borde de la muerte. Mi hermana tenía un bebé y ella le daba de mamar, yo la conocí casi al mes. Doy gracias a Dios y a los doctores del Rawson, el ginecólogo Damonte y el pediatra Damonte, además de la atención de la neo en la Modelo".-"Mi sobrino es prematuro. Nació con 700 gramos. Hoy tiene 6 años y es un nene sano. Felicito al equipo del San Roque".-"Hace 23 años que hago neonatología. Lástima que no invitaron a enfermeras que son las que viven el minuto a minuto con ellos".-"Tengo un hijo prematuro que nació de 5 meses de gestación pesando 840 gramos. Es un minuto a minuto, hoy mi hijo ya tiene 11 años y tiene un pequeño retraso pero está con fonoaudióloga, psicopedagoga psicólogo y acompañante terapéutico. En la escuela es un proceso largo. Mi gran luchador es Marcelo".-"Marita Sosa es genial. Es una excelente profesional y muy dedicada al prematuro y a los niños con discapacidad".-"Soy mamá de Máximo. Nació con 32 semanas con 1 kilo y 725 gramos. Hoy justamente cumple sus 7 meses y está muy sano y hermoso. Marita nos guía en el seguimiento del Rawson. Muy agradecida con ella y con Gisela. Muy lindo programa. Y por supuesto muy agradecida con la atención recibida en la neonatología".-"Felicitaciones al equipo de Neo del Hospital San Roque. Excelentes profesionales y afectuosos en la contención de los papás de estos bebés".-"Hace 19 años nacieron mis gemelos en el hospital San Roque. Me atendieron de diez y son excelentes profesionales".-"Tuve a mi bebé de 35 semanas en el Rawson. ¿Qué consejos dan para las mamás que deben ingresar a trabajar con un bebé de 2 meses?"-"Soy enfermera del servicio de neonatología. Quiero decir que el trabajo es en equipo y hay que destacar también a las enfermeras que están las 24 horas con el bebé prematuro. Somos mamás del corazón, conteniendo al bebé. También hacemos trabajos de estimulación y detectamos posibles problemas de la succión, motores neurológicos. No solo nos ocupamos de la parte crítica y el grave estado del paciente, brindamos cuidados de alta calidad humanizados, hacemos también educación para el alta; contenemos a los padres y mamás; fomentamos la lactancia materna, esas gotas de oro de gran valor; nos capacitamos constantemente; damos Charlas de RCP y también acompañamos en el duelo, que es lo más triste de la profesión. Nuestra mayor satisfacción es ver ése bebé que estuvo al extremo, tocando casi el cielo, irse. Gracias a Dios y a todos del personal del servicio de alta".-"Mi cuarto hijo Julián nació de 6 meses y peso 1 kilo y 250 gramos. Estuvo el en el IPP 20 días y yo en la Entrerriana estuve cinco días. Gracias al IPP que cuidaron de él y desde ese momento la doctora Gabriela Moreno del centro de Salud Usinaldi. Estuvo desde su primer control, ella es su médico de cabecera. La obra social siempre me respondió hace 6 años con hormonas de crecimiento y fono psicóloga".-"Santi nació el 20 de marzo de 2011 a las 7.25 de la mañana, con 24 semanas de gestación. Pesó 880 gramos. Llegó a un peso de 470 gramos. Estuvo 157 días en neo. Un beso a Marita".-"Mi niño Bastián es de Hernandarias. Nació de 28 semanas, con 940 gramos. Estuvimos tres meses en la neo de San Roque. Hoy tiene 6 años y seguimos en control de alto riesgo. Eternamente agradecidos".-"Mi hijo fue extremo prematuro con retardo de crecimiento. Gracias a la Neo del San Roque tengo a mi hijo Tiziano. Gracias, gracias, gracias".-"Eternamente agradecida a neo. En el 2001 nació Santino, con 28 semanas de gestación y pesando 1 kilo 300 gramos. Solo quedó con problemas de la vista, pero ve con mucho aumento. La casa de neo es lo más, Dios los bendiga".-"Un agradecimiento especial al doctor Damián Monzón del hospital San Roque por salvarle la vida a Benicio hace 5 años. Somos de Aldea Protestante".