El Ventilador: nacer antes de tiempo

De hecho, una estadística revela que en los últimos 10 años en Argentina creció casi un 20% la cantidad de niños que nacen con menos de 37 semanas. Y este dato no es para nada menor.



Por un lado, la prematurez, en el mundo, es la primera causa de muerte en menores de 5 años. Y por el otro, muchos de los cuidados que necesitan durante sus primeros meses y años de vida, hoy no están disponibles en todos los centros de salud, clínicas y hospitales.



Algunos estudios señalan esta condición al incremento de los embarazos adolescentes y de los tardíos, como los principales motivos que explicarían este fenómeno.



Ahora bien? ¿se trata solamente de una cuestión genética o de edad?



Si bien gran parte de los niños prematuros pueden desarrollar una vida sana, muchas veces los nacimientos pretérmino constituyen no sólo un riesgo para la persona misma, sino que muchos los indican como un factor que pone en jaque y en evidencia a algunas falencias del la salud pública.



Por esto, en 2010, fueron definidos diez derechos esenciales, que constituyen el "Decálogo de los Derechos de los recién nacidos prematuros".

Derecho a ser alimentados con leche materna, a la prevención de la ceguera, a la integración social y a recibir cuidados de enfermería y de alta calidad, entre otros.



Pero? ¿está hoy preparado el sistema de salud en general para cumplir con todos estas necesidades de los niños prematuros?

Programas especiales de seguimiento, un aspecto primordial Cuando se nace con apenas 1kg, cuando el promedio es de 3kg, es inevitable pensar primero, en la supervivencia de ese niño o niña y, segundo, en sus condiciones futuras de vida.



La exposición de un bebé a varias semanas en una incubadora trae aparejado una serie de problemas a sortear. La correcta nutrición, el cuidado para evitar riesgos de ceguera y el cuidado térmico, entre otros aspectos.



Pero? ¿qué sucede con todos aquellos partos prematuros que se dan en pueblos pequeños o zonas rurales donde no cuentan con estos servicios de salud?



¿Cómo se produce el traslado de estos recién nacidos a los centros más cercanos y qué riesgos corren durante esas primeras horas sin la atención adecuada?



Luego del alta, por lo general, los programas especiales de seguimiento constituyen un aspecto primordial y uno de los 10 derechos del niño prematuro.



Ahora bien? ¿cubren todas las obras sociales estos tratamientos? ¿Existen equipos interdisciplinarios preparados en todos los hospitales públicos para realizar estos seguimientos?



Y? ¿cuáles pueden ser las consecuencias mayores a futuro en un niño o niña nacido antes de tiempo y sin la atención en salud adecuada?