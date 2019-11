Advierten por tormentas que afectarían a varias provincias y zonas de Entre Ríos

Especialistas anuncian que "el avance de una perturbación desde el oeste del país hacia el este", generará "un martes tormentoso en Cuyo, el centro y norte del país. No se observa un importante descenso térmico tras estas tormentas".En tanto, durante esta noche, "no se descartan tormentas puntuales fuertes en Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires".Según el sitio, durante el martes en la mañana, se empezarán a gestarse los primeros signos de inestabilidad sobre la provincia de Córdoba, el centro y norte de San Luis, y sobre el noroeste, oeste y sur de Buenos Aires, con la formación de chaparrones y algunas tormentas puntuales fuertes. Entre el mediodía y la tarde, no se descartan nuevas tormentas fuertes en La Pampa y el sur de la provincia de Buenos Aires. En la tarde, las tormentas se tenderán a generalizar, desde la zona pedemontana de Mendoza hasta Jujuy, pasando por Córdoba hacia el norte, incluyendo a Santiago del Estero, y el norte del Litoral, Brasil y Paraguay.Recién. En ese marco,, que en ayer no visualizaba la probabilidad de precipitaciones, hoy da cuenta de la probabilidad de tormentas aisladas para el miércoles, sobre todo en el centro y norte entrerriano.Asimismo, los pronosticadores señalan que "toda el área estará afectada por una masa de aire cálida, húmeda e inestable.".Recién el este y nordeste de la provincia de Buenos Aires y República Oriental del Uruguay, tienen probabilidades de algunas tormentas hacia el miércoles entre la tarde y la noche, esperándose también algunas tormentas en zona serrana de Córdoba, San Luis y nuevamente en la zona noroeste del país, especialmente en zonas pedemontanas.y en departamentos del centro y sur de Paraguay.