La palabra del hincha que lloró con Los Palmeras en el partido de Colón

El santafesino siguió su querido Colón hasta la Nueva Olla en Paraguay y se hizo famoso por las lágrimas que derramó al cantar las letras de Los Palmeras en la previa de la final de la Conmebol Sudamericana."En principio no iba a ir a Paraguay, luego un domingo tras un almuerzo familiar me decidí a ir, fui solo, conseguí una platea un 8 de octubre, cerré los ojos y fui", contó Darío Genolet hoy en charla con radio La Unión.Lejos de recurrir al fanatismo, y sin ocultar su tristeza por el resultado adverso, el hombre reconoció que Independiente del Valle fue superior y se llevó de manera justa el titulo. "Era la primera estrella para nuestra camiseta pero no se dio, Independiente Del Valle es mucho más equipo, fue superior. Colon dejó la vida, ya se va a dar, no hay nada que reprochar, debemos aprender", afirmó.

Genolet, que es policía en Santa Fe, valoró el esfuerzo de los casi 35 mil santafesinos que llegaron hasta la cancha de Cerro Porteño, todo un récord en cuanto a traslado de hinchas se trata a nivel continental."Dejamos muy alta la estadística en lo que es concurrencia, en algún momento se nos dará el título", alegó.