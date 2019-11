Saldó la deuda a su panadera después de 19años: El motivo por el que pedía fiado

Una mujer sorprendió en Tucumán en los últimos días al saldar una deuda de pan fiado que tenía con su panadera después de 19 años.El permiso que la dueña del local de la localidad de Alderetes le brindaba a la clienta era porque esta no tenía trabajo y se había hecho cargo de cuatro niños que habían sido abandonados por sus padres.Alicia Aída Alderete, propietaria de la panadería La Perla, relató en diálogo conque le pedía sacar el pan para así poder "por lo menos darle el mate cocido a los chicos".

"Ella no me podía pagar a mí, pero me dijo 'te voy a pagar algún día'. Los chicos se hicieron más grandes y dejó de sacar, pasaban, me saludaban y todo bien. Yo nunca le cobré nada. Hace tres días vino a buscarme hasta que me encontró", precisó.Alderete reveló que la mujer llegó con una vieja libretita, donde tenía anotada cada compra. Incluso aquellas de cuando el pan costaba $ 2 por kilo. El monto quedó actualizado finalmente en $ 10.450."Me emocionó y a mi hijo también. Me dijo 'mamá, todavía hay gente buena. En estos tiempos es de no esperar", cerró.