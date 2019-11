Se realizó con éxito la octava Noche de los Museos Entrerrianos

La ciudadanía de Paraná este viernes, desde las 18hs, colmó los espacios que atesoran el patrimonio cultural provincial disfrutando de numerosas y diversas propuestas libres y gratuitas organizadas por gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura.



"La cultura es uno de los principales ejes de la gestión de nuestro Gobernador Gustavo Bordet, por ello la Noche de los Museos se reedita año a año, con nuevas propuestas para acercar los museos a la gente con el fin de que se los apropie, los habite y disfrute en tanto patrimonio material de nuestra provincia", expresó la secretaria de Turismo y Cultura de Entre Ríos, Carolina Gaillard en la octava edición de La Noche de los Museos Entrerrianos.



En una tardecita entrerriana de primavera que prometía una noche hermosa, la comunidad salió al encuentro de estos espacios que les son propios para pasarla bien con amigos o en familia y vivenciar todas las actividades ofrecidas en una ocasión especial enmarcadas por los tesoros patrimoniales que muestran una historia que fue, lo vigente y el reflejo de todo lo que conforma nuestra identidad entrerriana en cada faceta cultural.



Los museos provinciales y otros espacios que guardan y custodian el acervo provincial participando año a año de esta fiesta celebraron este encuentro esperado y masivo, dando la bienvenida también a otros sitios como la Capilla Norte de San Miguel Arcángel -recientemente restaurada por el Gobierno entrerriano- y el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón ubicados en Paraná. Flamantes espacios culturales La Fundación San Miguel Arcángel en la Capilla Norte de San Miguel Arcáncel junto con el Área de Patrimonio de la Secretaría de Turismo y cultura propuso descubrir la historia del lugar a través de visitas guiadas, una maqueta que recrea el espacio en la época del Barrio del Candombe (Siglo XIX), la exhibición arqueológica urbana de los hallazgos durante la restauración (piezas como ladrillos y tejuelas originales, molduras de yeso y un caño sanitario de arcilla), la actuación del Coro "Voces en Obra" del Colegio de Arquitectos con temas Afro, y la presentación de un avance del Proyecto Educativo Comunicacional en animación a cargo del Arq. Ricardo Jaimovich denominado "El misterio de la Capilla". También se proyectó el audiovisual "Origen, visibilización, proyecto y obra de la Capilla" donde se contó la historia y el proceso de restauración.



Esta Capilla constituye una obra singular, el edificio religioso en pie más antiguo que tiene la provincia, Monumento Histórico Nacional, con una importancia no sólo religiosa sino también histórica ?su piedra fundacional data del 14 de mayo de 1822-, que busca transformarse en un espacio cultural vivo y abierto.



El Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón participó de la noche "como hecho inaugural muy importante, un desafío porque sabemos el valor que tiene La Noche de los Museos como secuencia de encuentro, de reconocimiento de la memoria histórica. Hemos tenido una respuesta formidable de jóvenes y adultos que han participado de las visitas guiadas dentro de Complejo y al museo mismo realizadas por estudiantes de la Escuela Alberto Gerchunoff, una de las escuelas nocturnas, que fue especialmente capacitada con nuestros mediadores", indicó su directora Sara Amavet.



"Para muchos conocer el Complejo se trata de un descubrimiento de este monumento de la justicia social. Todos se entusiasmaron con los objetos expuestos, el diseño, el montaje del museo que siempre habilita un diálogo con el visitante. Hubo impresiones diferentes: la emoción de los que vivimos apasionados por la obra de Eva Perón, los que tuvieron el privilegio de ser contemporáneos, los ex alumnos y algunos inclusive que participaron en aquél acto de vandalismo y de profundo odio que fue encomendarles que taparan el sello de la Fundación a varios de los objetos que están exhibidos y que nosotros pudimos inducir por la investigación histórica que pertenecen a la época", desarrolló Amavet.



En el Museo Eva Perón también se pintaron remeras y pañuelos con la técnica stencil con el logo del museo, hubo patio de comidas y se proyectó el cortometraje "Los Jirones de Mi Vida" sobre Evita, su hacer y una época virtuosa del peronismo. Comprender la diversidad Una actividad que también atrajo la atención de grandes y chicos fue la realizada por el Museo Provincial Antonio Serrano celebrando el Día de Muertos, organizada en conjunto con la Embajada de México y colectividades de Entre Ríos. El propósito fue celebrar un ritual que desde lejos nos interpela, compara con otros y permite comprender la diversidad y riqueza cultural que anidan en las cosmovisiones de América.



Bejamín Reyes, de la ciudad de México, pertenece a la unión de colectividades de Entre Ríos representando a México. Actualmente vive en Paraná y trabajó en la organización de esta propuesta en el Museo. Acerca de esta celebración expresó que "los mexicanos creemos que los muertos ese día vienen del inframundo a visitarnos. Por eso ponemos ofrendas, como son las comidas que les gustaban, bebidas, agua, sal, flores que representan la luz que a ellos ilumina para traerlos esa noche." Agregó que el Museo se ambientó tal como festeja México y que es de gran importancia que se conozcan sus tradiciones en Argentina. "Se trata de un día de fiesta que involucra sentimientos alegres porque en nuestra cultura, creemos que nuestros muertos vienen a este mundo por un día a celebrar con todos nosotros", indicó.



En el Serrano se instaló el altar de Muertos dedicado a Frida Kahlo (México) y Osvaldo Bayer (Argentina), la gente pudo ofrendar mensajes a sus seres muertos, y hubo cantidad de niños y niñas con sus caras pintadas de calaveritas y catrinas. Música festiva en vivo acompañó el momento y también se recorrieron las salas del espacio cultural.



"La propuesta me pareció genial, este el tercer museo que recorro en esta edición de La Noche de los Museos ?que me parece fantástico que ocurra esto en Paraná- y es hermoso ver cómo se involucra la gente de diferentes edades viniendo con sus nietos, sobrinos etc. está bárbaro. Y esta propuesta es buenísima: cómo celebra México su Día de Muertos, lo que es diagonalmente opuesto a cómo tomamos la muerte en nuestro país. Ellos tienen otra forma de ver la muerte. En lo personal, comparto eso y me parece que la muerte sigue formando parte de la vida, tenemos que aprender a no sufrir cuando un familiar se muere más allá de que es un dolor lógico", opinó César Abraham ? periodista local que concurrió con sus dos sobrinos de cinco años al Museo Serrano. Muestra y entrega de premios del Salón de Artistas Plásticos de Entre Ríos En el Museo Provincial de Bellas Artes la Noche de los Museos Entrerrianos se vivió intensamente en la muestra y entrega de premios del 56 Salón de Artistas Plásticos de Entre Ríos, acompañada luego de la música de Pedro Guastavino. En las Salas Centrales se exhibió Pintura y Escultura; en la Sala Auditorio: Dibujo, Grabado, Arte Cerámico; en la Salas Patrimoniales "Bicentenario de la Independencia"; Artistas Mujeres en la Colección Patrimonial; y como muestra permanente la Colección Patrimonial "Cesáreo Bernaldo de Quirós".



Silvia Lissa de Chajarí recibió el Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos en la Sección Grabado. Viene presentándose para este Salón en otras oportunidades con premios y menciones. Egresó en el Profesorado de Artes Visuales Cesáreo Bernaldo de Quirós en Concordia, luego se especializó con grandes grabadores. "Estoy muy contenta ya que era una obra bastante polémica porque es política. Se denomina "Se le pinchó el globito" y está relacionada con los globos amarilllos, con la propaganda que hizo el gobierno Pro cuando comenzó. Acá tal vez no se vio tanto como en Buenos Aires, donde viven mis hijos y yo voy seguido. Inundaron la ciudad con los globos y a medida que iba pasando el gobierno era como que los globos se iban pinchando y desinflando. Quise representar un gobierno que se infló y de golpe se pinchó. La obra la hice para este salón y fue premiada antes de las elecciones", expresó la artista. Quien también manifestó que está en un continuo crecer en cuanto a lo artístico y más aún en el grabado, una técnica antigua pero con cuestiones modernas como la litografía sin agua, técnica que Lissa utilizó para su obra premiada. "Agradezco al jurado, a la gente del Salón, a esta constancia de que el Salón permanezca porque para nosotros los artistas entrerrianos es muy importante", finalizó. Artesanos enseñaron su oficio Distintos artesanos se acercaron al Museo Provincial de Artesanías Carlos Asiaín, para entablar un diálogo directo con la gente y enseñar su oficio. De esta manera se pudo observar un ida y vuelta continuo de familias que se visitaron este espacio para aprender aunque más no sea un ratito una técnica en arcilla, en fieltro e hilado.



"El hecho de que haya una continuidad en la Noche de los Museos Entrerrianos es fundamental. En cuanto a nuestra propuesta, nos gusta que la gente sepa cómo se elabora un producto y el hecho de ver un artesano trabajar es deslumbrante en esa transformación que hace de la materia prima. De un año a otro nos encontramos con la gente, que reitera su visita. Es un compromiso positivo que comunidad siente, el hecho de visitar los distintos patrimonios que los museos poseen. Nosotros en este Museo tenemos cosas preciosas, atesoramos productos realizados por artesanos de diferentes localidades de Entre Ríos, con distintos materiales", comentó Cielo Yuber a cargo de este espacio cultural.



El Archivo General de Entre Ríos también participó con la actividad "Cómo vivíamos antes de Internet" mostrando los artefactos que se utilizaban como el tocadiscos, retroproyector, proyector de diapositivas, reproductor de video VHS, radios y radiograbador. Se realizaron también recorridos explicativos por los distintos fondos documentales y de periódicos que atesora el organismo. Entrega de premios en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos Fue una gran Noche de poetas con la entrega de premios y distinciones del 3º Concurso Literario Provincial "Juan L. Ortiz" que contó con con 120 participantes. Luego se disfrutó de La Kermes del Libro con actividades lúdicas, recreativas y premios para los gurises en el hermoso patio de la Biblioteca. Los niños y niñas jugaron a derribar latas, a la ruleta, a la rayuela y se montó un espacio especial para sacarse fotos. Este año se expuso el mobiliario y objetos personales pertenecientes a Juan L. Ortiz y parte de sus obras, y biblioteca personal.



También la noche ofreció la posibilidad de un recorrido por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y Vicegobernación de Entre Ríos.



La apuesta en la Cámara de Senadores y Vicegobernación de Entre Ríos invitaba a hacer la primera parada en la oficina del Vicegobernador, para luego conocer la muestra "Encuentros" de la Galería de exposiciones "Carlos Asiaín", que exhibe los trabajos de 10 artistas entrerrianos.La tercera parada proponía una visita a la exposición fotográfica y audiovisual permanente del Salón de los Vicegobernadores, luego, los visitantes se encontraron con un stand #4años+gestión. Un material audiovisual que repasa los cuatro años del trabajo del Vicegobernador Adán Bahl. Ya en el recinto, los vecinos vivieron una experiencia sensorial que les permitió conocer el patrimonio y las actividades institucionales del senado. Finalmente, la última parada invitaba a dejar su firma en el libro de visitas diseñado como un espacio de expresión colectiva.



El Museo Casa de Gobierno, además de contar con sus muestras habituales se pudo apreciar una segunda parte de la Muestra Fotográfica de Aves Autóctonas de Entre Ríos, informando y concientizando acerca de nuestras aves en peligro de extinción. Se proyectaron audiovisuales para niños y niñas, con actividades complementarias. Hubo distintos juegos como: crucigramas, sopa de letras, y unir con flechas sobre el patrimonio exhibido. Se presentaron dos gigantografías realizadas con imanes sobre el mapa de la provincia (con sus departamentos) y el escudo provincial de manera de armar un rompecabezas.



En cuanto al Museo Histórico Martiniano Leguizamón desarrolló el Ciclo Argentum con una interesante Muestra de Platería Criolla expuesta en el Salón de Usos Múltiples. Realizó proyecciones de distintos audiovisuales históricos, y recorridos históricos por las Salas de Exposición Permanente.



El Museo y Molino Forclaz, iluminado con candelabros y lámparas a kerosene, realizó sus clásicas visitas guiadas cuyos visitantes fueron acompañados por personas vestidas de época. También se realizaron Observaciones astronómicas junto a la Asociación Astroamigos de Colón y Concepción del Uruguay.



Finalmente, el Museo Artemio Alisio participó con gran expectativa junto con la Municipalidad de Concepción del Uruguay de una muestra denominada "Artistas de Concepción del Uruguay", en la cual se exhibió un recorte contemporáneo del trabajo de 46 artistas visuales vivos. La muestra consta de pinturas, dibujos, grabados, fotografías y cerámicas. Estos artistas formarán parte de una antología visual que editará la Municipalidad de Concepción del Uruguay. "Nosotros participamos de la Noche de los Museos Entrerrianos aportando este patrimonio de los artistas de Concepción del Uruguay al patrimonio total de todos los artistas visuales de Entre Ríos. Este evento es de suma importancia para toda la provincia ya que el pueblo puede ver el patrimonio material e inmaterial de los museos entrerrianos que es de alto valor. Nosotros contamos en nuestra colección con 4 mil dibujos, grabados y fotografías", expresó José Luis Saffer, director a cargo.