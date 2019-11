Retiran del mercado panificados y aceites destinados a celíacos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), recomendó a la población, en especial a las personas celíacas, que "se abstengan de consumir estos productos y que quienes los expendan no los comercialicen".



El organismo comunicó que realizó "el retiro preventivo e inmediato del mercado de todos los productos rotulados como panificados libres de gluten marca Palluzzi.



"Los productos no se encuentran autorizados ante el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) ni el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA), como así tampoco se encuentra la solicitud de inscripción de los mismos en trámite", señaló el ente oficial.



También adoptó la misma medida con los aceites de girasol libres de gluten marca Nuevo Corazón y Corazón ya que "se trata de alimentos falsificados en los que no es posible verificar su origen o las materias primas utilizadas, ni su proceso de elaboración".



La Anmat recomendó a la población, en especial a las personas celíacas, que "se abstengan de consumir estos productos y que quienes los expendan no los comercialicen".