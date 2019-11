Video: Hacía calor, le prohibieron ir de bermuda y fue al colegio con pollera

La provincia de Salta, por estos días, soporta altas temperaturas al igual que varias provincias del Norte y para los estudiantes asistir a clases con el uniforme escolar se vuelve sofocante.Es así que un alumno del colegio Mariano Moreno de la localidad de General Güemes, ante la prohibición de usar pantalón corto, no tuvo la mejor idea que ponerse pollera y asistir a clases.El reglamento del establecimiento educativo establece que los varones deben asistir a clase con pantalón largo mientras que las chicas deben usar pollera gris. El short está prohibido.La respuesta del alumno en un video que circuló por las redes sociales fue contundente cuando le preguntaron por qué se puso pollera: "No me pueden decir nada porque es parte del uniforme del colegio".