Designaron una comisión normalizadora para el hospital Felipe Heras

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, informó que se tomó la decisión, plasmada en la resolución 4406, donde se resuelve "constituir una Comisión Normalizadora administrativa contable en el hospital Felipe Heras de Concordia".



La funcionaria justificó la decisión "a los efectos de llevar adelante los procesos buscando mejorar y optimizar la situación, en todas las instancias que sean necesarias, para asegurar la cobertura de salud a la población".



Consultada acerca de si la novedad implica el cambio de la dirección del nosocomio de la zona sur, actualmente a cargo del licenciado Adolfo Libardoni, Velázquez fue cauta y dijo que "esto constituye formar un equipo de trabajo, que va con una misión delegada, y conformado por profesionales".



"Obviamente cuando se procede con esta intervención es porque no nos está conformando nuestra representación institucional en el hospital en cuestión", deslizó. Agregando que lo normal es que la "autoridad delegada siempre es el director".



Pero, en este caso, "hemos arribado a la conclusión de que se necesita que se delegue todo, dependiendo de mi figura, pero con este equipo que funcionará ahí, en Concordia", citó la ministra.



Por último, Velázquez señaló que la decisión es de aplicabilidad inmediata y que este viernes "ya arribarán los profesionales del ministerio, a lo que seguirán los demás integrantes del equipo".



La decisión se habría tomado, incluso, luego de mantener contacto con ciertos referentes gremiales y profesionales que se encontraban reclamando con demandas que cobraron estado público.



Además, la funcionaria comentó que las tareas de intervención y normalización "no tienen plazos porque el equipo se quedará el tiempo que sea necesario y dependerá del perfil de lo que encontremos".



"La idea es poder acompañar procesos, restituir derechos, en el caso que se hayan visto vulnerados, y garantizar el normal funcionamiento de las prácticas como nos pide permanentemente el gobernador de Entre Ríos", remató a LT 15.



La denuncia de trabajadores

Juan Manuel Pérez, profesional y referente gremial que se desempeña en el nosocomio, habló sobre una "situación crítica" en el Heras.



"No tenemos respuestas y no se ha resuelto absolutamente nada, con faltante de insumos y recursos físicos del hospital en general. El hospital Felipe Heras puede salir adelante porque hay recursos humanos con ganas de trabajar y con muchas expectativas", aseveró el referente. Agregando que "lo que se necesita es una gestión que esté a la altura de las circunstancias".



Entre las carencias, Pérez citó "dificultades graves en infraestructura edilicia y eléctrica", sumado a "una situación crítica en el suministro de oxígeno", más "tecnología obsoleta y no renovada en más de 30 años"; y a "una falta de equipamiento en el lavadero y en la cocina".



A todo ese panorama, se suma "la falta de regularización laboral de los empleados y profesionales del hospital", como "médicos, psicólogos, bioingenieros, bioquímicos, psicopedagogos, etc?", citó el entrevistado.