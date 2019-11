Obras sociales y prepagas deben cubrir métodos anticonceptivos de larga duración

Foto: Implante subdérmico

La resolución gubernamental que amplía las opciones de métodos anticonceptivos gratuitos, incorporó la obligación para obra sociales y prepagas de la colocación y extracción del dispositivo intrauterino (DIU), del sistema intrauterino de liberación de levonorgestrel (SIU) y del implante subdérmico.



"Todos estos métodos están disponibles en el sistema de salud público", dijo la médica Silvia Oizerovich, directora de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación.



De acuerdo a las cifras oficiales, el sistema público entregó desde enero de 2018 hasta octubre de este año, 141.762 DIUs, 5.000 SIUs y 225.150 implantes subdérmicos.



La resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial "obliga al sistema de salud privado, ya que algunas obras sociales cobraban la colocación y extracción del DIU, e incorpora los otros dos métodos", explicó la funcionaria.



Además, aclaró que el sistema intrauterino de liberación de levonorgestrel, conocido por sus siglas SIU se incluyó "con recomendación específica". Esto porque su uso "es para personas con menorragia, endometriosis, adenomiosis, leiomiomas uterinos u otra enfermedad sistémica que contraindica el uso de anticonceptivos hormonales y DIU con cobre, como método anticonceptivo".



El SIU "es un dispositivo pequeño de plástico que tiene forma de T que se coloca en el útero e impide que los espermatozoides puedan fecundar al óvulo", explica en su web la organización no gubernamental FUSA especializada en salud sexual y reproductiva.



"A diferencia del DIU, libera una muy pequeña dosis de una hormona llamada levonorgestrel que hace que el moco del cuello uterino se vuelva más espeso, impidiendo el ingreso de los espermatozoides", añade la información.



"Con esta decisión completamos la canasta de insumos de métodos anticonceptivos gratuitos en el Programa Médico Obligatorio (PMO)", destacó Oizerovich.



Asimismo, la funcionaria afirmó que "están garantizados los métodos en el sistema público, los estamos entregando. Puede haber algún retraso en el caso del SIU, ya que tenemos que llamar a una nueva licitación para comprarlo".



La directora de Salud Sexual y Reproductiva señaló que "la evidencia médica a nivel internacional demostró la importancia de estos métodos anticonceptivos de larga duración que ahora incorporamos al Plan Médico Obligatorio (PMO)".



Añadió que "como informamos hace unas semanas, descendió el embarazo en chicas de 15 a 19 años, y creemos que se relaciona, primero con las consejerías en salud sexual y reproductiva, y con el uso de métodos de larga duración".



El implante subdérmico es una varilla muy pequeña, finita y flexible que se coloca en el brazo (debajo de la piel), con anestesia local, que libera una hormona (progestágeno) en forma continua que impide la ovulación, según la información del Ministerio de Salud.



En tanto que el DIU es un pequeño objeto de plástico recubierto de un hilo de cobre que se coloca dentro del útero, que provoca cambios en el interior del útero que hacen que el espermatozoide no sea capaz de fecundar al óvulo.



"No hay restricción de edad para usar estos métodos, salvo las especificaciones del SIU", aclaró Oizerovich.



También resaltó que "siempre hay que usar preservativos más un método de larga duración, ya que solos, no protege del VIH/Sida ni de otras infecciones de transmisión sexual".