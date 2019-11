Netflix dejará de funcionar en algunos televisores: Los modelos

A partir del 1º de diciembre algunos televisores inteligentes y reproductores de Blu-Ray dejarán de ser compatibles con Netflix debido a las nuevas especificaciones técnicas de la popular plataforma de streaming de video.



El servicio no estará disponible en versiones antiguas de Roku (lanzados entre 2008 y 2011), así como en equipos Vizio lanzados antes de 2012.



La limitación llegará también a varios modelos de smart TV de Sony, Samsung y Toshiba.



En el caso de Sony, los equipos afectados son aquellos lanzados en 2009, 2010 y 2011.



En Samsung, algunos de sus televisores lanzados en 2010 y 2011 que tengan una C o D justo después del tamaño de la pantalla en el código de modelo se verán afectados.



En los televisores afectados se exhibirá el siguiente mensaje: "Debido a limitaciones técnicas, Netflix ya no estará disponible en este dispositivo después del 1º de diciembre de 2019".



Netflix lanzó un comunicado oficial en el que reconoce que a partir de diciembre "ya no será compatible con una pequeña cantidad de dispositivos antiguos, debido a limitaciones técnicas".



"Hemos notificado a todos los miembros afectados y les hemos compartido más información sobre dispositivos en los que pueden seguir disfrutando Netflix sin interrupciones", añade.