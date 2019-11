Escándalo por nueva versión sobre el ganador del Quini 6: ¿No era su boleta?

"Nenas" en el boleto ganador

La localidad cordobesa de Villa Dolores permanece revolucionada por el último premio que entregó el Quini 6 en esa localidad. Apenas se supo que había un ganador de los $44 millones, Eduardo Martí, empleado de limpieza de los Tribunales locales, no dudó en salir en los medios y mostrar que él era acreedor del premio.Sin embargo, a las pocas horas, Victoria Castellano,, comprara otra para ella y sus hijas. Este último sería el ganador.El hombre hizo dos jugadas: la que le pidió su compañera, y otra que ambos venían jugando juntos hace algunos días. A las boletas las diferencióCuando se sortearon los números, Victoria se enteró y llamó por teléfono a Eduardo, que tenía en sus manos la boleta ganadora. La mujer asegura que las reglas eran claras: si resultaba ganadora "Nenas", el dinero era para ella y sus hijas. Si ganaba "Edu", el premio lo repartían 50/50 entre ellos dos.La mujer contó:Por su parte, Eduardo Martí siguió insistiendo en que el boleto ganador era el que ambos compartían. "Este juego era uno que hacíamos a media.Luego de ponerse de acuerdo, se dirigieron a la agencia para cobrar cada uno su parte pero no pudieron hacerlo porque sólo se le paga a quien es el portador del boleto."Fuimos a la agencia porque pensamos que podían repartir directamente de la lotería a la mitad cada uno. Pero no pudo ser porque se paga al portador del boleto y el portador soy yo. Hicimos un papel con el escribano a donde decía que se repartía a medias", expresó Martí.