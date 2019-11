Robaron la imagen de una virgen: Vecinos piden ayuda para recuperarla

En 1998, el recordado párroco de Inmaculada Concepción, Monseñor Zabala, inauguraba una ermita y un oratorio con la imagen de la virgen de la Medalla Milagrosa en la zona de calles Garat y Monseñor Andrea en el Barrio Juan XXll de Concordia.La imagen, proveniente de la Basílica de Lujan, era muy visitada por los vecinos del barrio. Pero este martes, los fieles se encontraron con que dicha imagen no estaba, había sido robada. Los delincuentes también se llevaron flores y un rosario de una ofrenda.Los vecinos aseguraron que el lugar es "tierra de nadie" y pidieron a la policía que recupere la imagen, que tiene un profundo significado para la fe de los habitantes del barrio."Robarse una virgen de una ermita de la comunidad es mala intención, la gente la cuida, la ocupa, es doloroso y nos preguntamos por qué lo hicieron. Ya habían robado la placa hace un tiempo atrás, pero no sólo roban, sino que hacen daños, nosotros vivimos la inseguridad y nos preocupa, de noche rompen todo y roban todo, esto no es tranquilo para nada", indicaron los vecinos.