Cortaron la electricidad a 200 familias "enganchadas a la luz" en Concordia

Personal de la Cooperativa Eléctrica de Concordia inició este miércoles, con el apoyo de personal policial, un operativo tendiente a regular el servicio que prestan. Fue en el asentamiento de La Bianca, en el sector comprendido por las calles La Rioja y cortada pública 2, donde unas 200 familias quedaron sin el servicio por estar "enganchadas a la luz"."No podemos vivir sin luz. Nosotros queremos regularizar nuestra situación, hace seis años que vengo gestionando y me dicen que no hay línea pero para otros hay cableado; nosotros queremos pagar, hemos comprado los pilares pero no quieren habilitarnos. En nuestro caso, tenemos el título del terreno y de la casa pero no quieren darnos ese derecho", explicó aJuan, un vecino de la zona de calles La Rioja y Las Rosas.

"No podemos vivir sin luz"

Mónica, otra vecina, contó que tiene una hija de 10 años que necesita energía eléctrica por su condición de salud: "A mí no alcanzaron a cortarme la luz, tenía los papeles de que estoy en trámite, me tuvieron 15 días a las vueltas y me dicen que el transformador no tiene más capacidad para abastecer toda la zona, me dicen que tienen que esperar una ayuda de la municipalidad para conseguir otro transformador y de eso no tengo idea"."No hay voluntad y son varios los vecinos con problemas. Mi hija tiene hiperinsulinismo, una enfermedad en el páncreas y no puede estar sin luz, es inhumano", expresó la mujer. Aseguraron, además, que cuando concurren a la Cooperativa Eléctrica no son bien recibidos.

"Queremos pagar y estar en regla"

Dos cuadras al norte, por La Rioja hacia la Cortada 2, hay otra situación de vecinos que tomaron terrenos hace muchos años y no tienen la titularización dominial. En consecuencia, están en una situación aún más irregular y ayer también les cortaron la electricidad."Queremos pagar la luz pero cuando vamos a hacer los trámites pidiendo un medidor comunitario no nos dan bolilla, este cable abastecía a más de 100 familias en este lugar y nos dejaron sin nada, no sabemos cómo vamos a pasar la noche", evaluó otro vecino. Y continuó: "Hay gente enferma con problemas de asma que ahora en una crisis no pueden prender un nebulizador, no hay alumbrado público y cuando queremos organizarnos se pasan la pelota del municipio a la cooperativa, así nos tienen para todos lados"."Fueron dos vecinas a llevar una nota a la municipalidad y a una señora la sacaron a empujones. Nosotros queremos pagar la luz, la policía nos dice que estamos robando, no queremos que nos regalen nada", expresó Darío Romero, en representación de los vecinos.

"Estoy dializada, sí o sí, tengo que tener luz"

En el lugar hay todo tipo de situaciones, en especial, la de personas con graves problemas de salud, como Eva Batista, que con 39 años, tiene una insuficiencia renal que le deja los dos riñones sin funcionar. "Estoy dializada hace cinco años y voy tres veces por semana, ahora me cortaron la luz, no puedo ni siquiera prender un ventilador para sacar los mosquitos, a mí un picadura de un mosquito me produce fiebre o una infección enseguida", detalló la mujer. "Me tengo que cuidar mucho por el catéter que tengo en el cuello pero no puedo estar a oscuras, tengo un riñón seco y el otro no me funciona hace 15 años que vivo acá, mi marido no tiene trabajo y hay días que no comemos, sí o sí necesito tener luz, no puedo tener batería ni la carga del celular para llamar la ambulancia", explicó.

"Nosotros no valemos nada"

"Estamos desolados, llega la noche y no sabemos qué vamos a hacer, hay gente con problemas cardíacos y pedimos que nos escuchen; somos personas, no animales, ellos estudiaron y son inteligentes pero se creen que somos ignorantes y que nosotros no valemos nada", dijo Zulma, otra vecina.