Presentaron el proyecto para reconocer la identidad a bebés no nacidos

Integrantes de la Fundación "Era en abril", que recuerda a bebés no nacidos, se reunieron con miembros de la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados en el marco del proyecto de ley que impulsan. "Pedimos el reconocimiento a la identidad del bebé, para que sus padres puedan nombrar a sus hijos con el nombre que eligieron para ellos", explicó auna de las impulsoras de la iniciativa, Marianela Murador."Esperamos que con este proyecto de ley se dé la posibilidad a los padres que tienen hijos fallecidos antes de nacer, el poder ponerles el nombre que eligieron para ellos para que no tengan que aparecer en los registros, certificados, documentos legales y en la placa del cementerio como N, porque así se registra actualmente a los bebés que no alcanzaron a nacer con vida", argumentó Murador.Y en ese sentido, amplió: "Los avances científicos permitieron que los padres sepan si esperan un nene o una nena, le eligen un nombre en el que intervienen otros familiares y se lo empieza a nombrar, se lo recuerda, y eso forma parte de la dinámica de una familia. El impacto emocional es mayor cuando al momento de fallecer, además de perder al bebé, los padres se encuentran con que no pueden seguir nombrando, oficialmente, a ese bebé con el nombre que habían elegido"."A partir de la muerte gestacional, los bebés pierden todos los derechos, inclusive, el de la identidad", subrayó la propulsora del proyecto de ley por la identidad de los bebés no nacidos.Con el apoyo de la diputada Carmen Toller, los asesores técnicos y jurídicos de la Fundación argumentaron que esta iniciativa es una regulación administrativa en el marco del Registro Civil y no altera derechos patrimoniales preexistentes.Respecto del encuentro, Murador destacó que "fue un clima de respeto y de escucha, todas las madres pudieron contar sus experiencias, pero no se logró avanzar demasiado porque es un proyecto complejo y se planificó una nueva reunión". Estiman que el nuevo encuentro pueda concretarse antes que termine el período legislativo.