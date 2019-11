Once por Todos: Escuela recibió ayuda en 2018 y ahora, recolectará donaciones

La Escuela NINA (de jornada extendida) "Mariano Moreno" de la capital entrerriana, se suma una vez más a la jornada solidaria Once por Todos, pero esta vez, no será beneficiaria de la ayuda, sino que brindará sus manos y voluntades para ayudar a otros.Karina, la secretaria del establecimiento escolar, contó a Elonce TV que "el año anterior fuimos beneficiarios y hemos recibido donaciones; pero este año, hemos decidido colaborar con donaciones y hemos comenzado con la colecta en la escuela", explicó."El tema de la solidaridad se trabaja durante todo el año en la escuela, pero ahora, lo vamos a hacer con una actividad en concreto, con la colecta del Once por todos", dijo y agregó en referencia del cambio de rol de la escuela, que "es una manera de retribuir y ser capaces de ser solidarios dentro de nuestras posibilidades y que no son muchas, pero siempre está nuestra intención y ganas de poder ayudar", remarcó Karina en diálogo con Elonce TV."La iniciativa salió de los chicos", contó la secretaria de la Escuela Mariano Moreno y agregó que "es muy importante para los niños, trabajar el concepto, incorporarlo y llevarlo a la práctica. Está planteado como un objetivo institucional", sostuvo la secretaria de la escuela y agregó que "estamos convencidos de que `ayudar hace bien´ y también que la solidaridad surge de las necesidades sociales", indicó Karina."En la escuela hay muchas necesidades, pero dentro de la necesidad, poder sentir que yo también puedo ayudar, y que puedo colaborar con el otro, es muy importante para los niños. Como actores sociales, deben participar activamente y sentirse útiles y que pueden lograr cosas", afirmó Karina a Elonce TV y remarcó que "la escuela tiene vacantes y los chicos provienen de barrios cercanos, pero también de zonas alejadas de la ciudad, pero los padres trabajan en el centro", explicó.