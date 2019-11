Un inusual fenómeno astronómico se dará el 11 de noviembre: ¿De qué se trata?

El próximo lunes 11 de noviembre, Mercurio "pasará" delante del Sol, un suceso que si quiere volver a ver, habrá que esperar hasta el 13 de noviembre de 2032. El fenómeno es poco habitual.



El planeta más cercano a la gigante estrella se alojará entre ésta y la Tierra. Este raro evento no se repetirá en 13 años. "Desde nuestra perspectiva en la Tierra, solo podemos ver alguna vez cómo Mercurio y Venus pasan delante del Sol, ¡por eso es un raro evento que no te querrás perder!", remarcaron desde la NASA.







Según los especialistas, el hecho durará 5 horas y 40 minutos. En Argentina, podrá verse desde las 9:35 hasta las 15:15, aunque el mejor momento será al mediodía. Para contemplar el fenómeno se necesitan binoculares o telescopios pequeños con filtros ultravioletas. No sirven los lentes que se utilizan para mirar un eclipse, ya que Mercurio es un planeta muy chico y no se distingue a simple vista.



Durante el espectáculo, Mercurio será visible como un punto negro que se desplaza frente al Sol. Mientras tanto, AccuWeather detalló que los tránsitos como este ocurren "aproximadamente 13 veces cada 100 años" e indicó que el próximo no se registrará antes del 13 de noviembre de 2032.



¿Cuáles son los mejores lugares para verlo?



América del Norte, América del Sur, África occidental y el noroeste de Europa están mejor posicionados para ver al menos parte del tránsito de Mercurio. El mejor lugar para observar el tránsito de Mercurio es el desierto de Atacama en Chile. Además de estar en el centro de la pista del eclipse (el epicentro está realmente en Brasil), el desierto de Atacama recibe casi cero lluvias y muy pocas nubes.