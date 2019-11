Muerte de chico en Concordia: Esperan pericias para determinar responsabilidades

El chico de 13 años murió la semana pasada, después de días de agonía. El pasado lunes 28, en el asentamiento La Bianca, tomó la pistola de su padre, que integra el cuerpo de Bomberos Zapadores y se disparó en la sien.Mucho se habló de si fue un accidente o una decisión como consecuencia del constante acoso escolar que recibía en la escuela Técnica 1 de Concordia. Cabe recordar que su madre había reclamado en el establecimiento por situaciones que se estaban dando y, después de eso, se hicieron un par de charlas de bullying, lo que trajo aparejada la reacción de alumnos y padres.Se esperan "medidas de carácter técnicas, para esclarecer el caso, estamos trabajando", indicó en diálogo con El Sol, teniendo en cuenta que la víctima es menor y no se pueden brindar muchos detalles."La investigación que está a mi cargo es para esclarecer las formas y las circunstancias de lo que pasó y luego se determinará si hubo o no alguna responsabilidad. En primer lugar queremos tener información de lo que pasó", detalló el fiscal.Consultado acerca de si el menor fue influenciado para realizar un acto de este tipo, opinó que "siempre hay causas y personas que pueden influir cuando alguien toma una decisión pero no son causas penales por eso hay que establecer primero el hecho y después de ahí evaluar responsabilidades".En cuanto a la situación del padre del menor, un suboficial del cuerpo de Bomberos Zapadores y responsable de la pistola reglamentaria utilizada por el chico, destacó que "el arma está secuestrada y será peritada. Por ahora no se tomó ninguna medida en cuanto a su padre".Finalmente, consultado sobre si se investiga la situación que el adolescente estaba viviendo en la escuela, reiteró que "lo que tenemos que determinar es el hecho, cómo ocurrió y, desde allí, las responsabilidades".