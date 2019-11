Niño estuvo 2 días solo: "No lo abandoné, se me terminó la SUBE", dijo la madre

Sociedad Nene le pidió comida a vecina y se descubrió una historia de abandono y maltrato

Sociedad Niño fue abandonado hace una semana y ningún familiar reclamó por él

El dramático pedido de ayuda de un nene de cinco años que estuvo solo en su casa dos días conmocionó a la ciudad misionera de Garupá. Una vecina lo rescató del abandono y una semana después, apareció su mamá. "Yo dejé a mi hijo con mi pareja y él lo dejó solo", explicó.El hecho se conoció el lunes pasado gracias a la denuncia que presentó una vecina. Jésica, de 22 años y embarazada de ocho meses, fue la joven a la que el chico recurrió. "¿Podés llamar a la Policía para que busque a mi mamá y me busque a mí porque ayer dormí solito?", le dijo. Tenía hambre y estaba sucio, contó ella entonces al portalTras la denuncia, intervino la Defensoría N°8 de esa localidad y el menor fue enviado en guarda al Hogar Norberto Haase. Pero la madre volvió, aseguró que nunca lo abandonó y dio su versión de lo ocurrido. La Justicia tendrá que evaluar ahora si está en condiciones de tener a su hijo a cargo."Hacía dos días que estaba solo", afirmó en cambio la vecina. Lo cierto es que cuando fue a su casa para buscarle ropa, el padrastro estaba de regreso. "No me dejes con ese que me pega", le dijo el chico desesperado y al borde del llanto. Entonces se lo llevó con ella, le dio de comer, lo abrigó y llamó a la policía.