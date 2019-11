La entrerriana Selva Almada fue premiada en la Feria del Libro de Edimburgo

"Nos complace anunciar que la escritora argentina Selva Almada ganó el First Book Award de la Feria Internacional del Libro de Edimburgo 2019". Así se anunció, desde Escocia, que este prestigioso galardón ahora está en manos de la narradora de 46 años nacida en Villa Elisa, Entre Ríos.



Luego de un libro de poesía, una nouvelle y uno de cuentos llegó El viento que arrasa (Mardulce Editora, 2012), su primera novela. Este año se tradujo por primera vez al inglés, mediante el sello Charco Press y gracias al traductor Chris Andrews. Es por este libro que es distinguida con el First Book Award.





"Selva Almada es una de las voces más poderosas de la literatura argentina contemporánea y una estrella emergente de la ficción latinoamericana", aseguran las autoridades del premio.



En cuanto a El viento que arrasa, aseguran que "está exquisitamente diseñado, proporcionando una experiencia profunda, poética y tangible del paisaje. Se cuenta con la precisión cinematográfica de una road movieestática. Es una novela distintiva que marca la llegada al inglés de una autora con un talento innegable".



Según los votantes, "este libro es una obra maestra: hermoso, escaso, oscuro y descriptivo con personajes que se sienten tan reales que podrías jurar que te has cruzado con ellos en algún puesto avanzado olvidado en la carretera"; y "uno de los mejores libros que he leído en mucho tiempo. Su prosa está llena de una profunda comprensión de la condición humana, el amor y la tristeza".



La entrerriana tiene varios libros reconocidos por la crítica y los lectores. Ladrilleros, y el libro de crónicas Chicas muertas son dos claros ejemplos.





Días atrás, el Senado de la Nación Argentina le otorgó la mención de honor "Juana Azurduy de Padilla" que simboliza los valores e ideales de las luchas populares por la independencia, así como también de las comunidades originarias y de las mujeres en la gesta emancipadora.



Almada es escritora y juega en varios terrenos: poesía, cuento, novela, crónica. Muchos de sus libros fueron traducidas al francés, el italiano, el portugués y el holandés. Fue becaria del Fondo Nacional de las Artes y codirige el ciclo de lecturas "Carne Argentina" de Buenos Aires cuatro veces por año.